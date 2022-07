So heiß war es noch nie beim Pilgern

Gerchsheim. Unter dem Leitwort: „Wir sind gekommen, ihn anzubeten“ wurde auch wieder eine Wallfahrt nach Walldürn von der Katholischen Kirchengemeinde St. Johannes in Gerchsheim durchgeführt. Die Organisation der Wallfahrt lag, wie in den vergangenen Jahren auch, in den Händen von Klaus Hofmann.

Zahlreiche Teilnehmer der Fußwallfahrt waren zum wiederholten Male dabei und keiner konnte sicher sagen, ob es jemals schon bei einer Wallfahrt so heiß gewesen ist. Sicher war jedoch, dass der Trinkwasserverbrauch enorm war und man schweißgebadet das Ziel und auch die Heimat erreichte. Die Wallfahrer sind im Glauben gestärkt am Abend zurückgekommen. An der Ortsgrenze wurden sie von Pfarrer Dr. Damian Samulski, von Ministranten und Gemeindemitgliedern abgeholt und auf dem Weg in die Gerchsheimer Pfarrkirche begleitet.

In Walldürn gab es zahlreiche Ehrungen für die Wallfahrer: Geehrt wurden für ihre langjährige Teilnahme entsprechend der Jahre: 25 Jahre Margarete Schörg, 25 Jahre Michael Hadry ,30 Jahre Fahne hin und zurück, 35 Jahre Bernhard Hofmann, 50 Jahre Kurt Filkorn, 65 Jahre Musik-Begleitung

Die jüngsten Teilnehmer waren Johanna Karl und Paul Hofmann, der älteste Kurt Filkorn, der ja bereits zum 50. Mal teilnahm. rege