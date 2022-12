Sanierung der Kreisstraße war Thema

Rauenberg. In der Sitzung des Ortschaftsrat Rauenberg waren die Themen schnell abgearbeitet. Ortsvorsteher Siegbert Weis informierte am Freitag im Rathaus darüber, dass der Main-Tauber-Kreis beschlossen habe, die Kreisstraße die Boxtal mit Rauenberg verbindet, zu sanieren. Einen genauen Zeitpunkt konnte er noch nicht nennen. In den Faschingsferien 2023 erfolgen soll die Sanierung der Ortsdurchfahrt Rauenberg.

Weiter verwies er auf die Unterschriftenaktion der Mondfelder Bürger. Die Mondfelder fordern eine Sanierung der L2310 zwischen Mondfeld und Grünenwört, da sich diese in einem sehr schlechten Zustand befindet. Zur Unterschrift eingeladen sind auch die Anwohner von Freudenberg und Ortsteilen, da auch diese die Strecke häufig nutzen.

Herbert Grein regte an, am Spielplatz ein Schild „Vorsicht spielende Kinder“ aufzustellen. Trotz des neuen Pfarrer-Reinhold-Baumann-Platzes mit Parkplätzen für den Kindergarten gebe es am Weg entlang des Spielplatzes noch Verkehr, begründete er seinen Vorschlag.

Ursprünglich wollte das Gremium die Einführung einer Dorf-App für Rauenberg besprechen. Dafür hatte man einen kostenlosen Anbieter herausgesucht. Auf Wunsch von Bürgermeister Roger Henning wurde der Punkt von der Tagesordnung genommen. Man strebe eine gemeinsame Lösung für alle Ortsteile an und will dies erst im Verwaltungsausschuss besprechen, erklärte der Ortsvorsteher.

Die Arbeiten zur Erneuerung des Spielplatz Rauenberg seien bis auf den Ballfangzaun abgeschlossen. Dieser werde je nach Wetter im späten Frühjahr oder Frühsommer 2023 aufgestellt. bdg