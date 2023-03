Freudenbergs Technischer Ausschuss befürwortet Stahltreppe auf der Burg

In der Sitzung des Technischen Ausschusses Freudenberg informierte Bürgermeister Roger Henning, dass die Brücke nach Kirschfurt wegen eines Rohrbruchs auf Kirschfurter Seite bis zum 17. März gesperrt ist.

Manfred Zipf erkundigte sich nach dem Grund für die derzeitigen Tiefbauarbeiten am Badesee. Wie Henning sagte, wurde die Erneuerung des Ablaufrohrs vom See in den Main per Eilentscheidung in Auftrag gegeben.

Weiter regte Zipf an, einen Teil der Außenanlagen am neuen Feuerwehrgerätehaus nicht mit Bäumen zu bepflanzen, damit dort im Notfall ein Hubschrauber landen kann. Der Bürgermeister verwies auf den benachbarten Sportplatz als geeigneten Landeplatz.

Rolf Döhner bat darum, dass Bauhofmitarbeiter Moos an den Bildstöcken und am Kriegerdenkmal in Boxtal entfernen. Siegfried Berg berichtete, dass Bildstöcke in Ebenheid von Bürgern gereinigt werden. Margarete Schmidt bemängelte, dass die Anwohner zuvor nicht über den Termin der am 13. März gestarteten Arbeiten an der Rauenberger Ortsdurchfahrt informiert worden seien. Der Bürgermeister sagte, dass auch der Verwaltung keine Informationen dazu habe.

Lars Kaller regte an, die Eigentümer leerstehender und baufälliger Gebäude im Bergviertel der Altstadt darauf hinzuweisen, dass auch für einen Rückbau von Gebäuden ein Zuschuss aus dem Städtebauförderprogramm möglich sei.

Hartmut Beil erkundigte sich, wann der so genannte Frühjahrsputz stattfinde. Henning nannte Samstag, 1. April, als Termin. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) werde die Entsorgung der gesammelten Abfälle erstmals berechnen. Beil wies noch auf Schlaglöcher im Weg auf dem Campingplatzgelände hin. Der Rathaus-Chef verwies auf die Haftungsverantwortung des Pächters. Weiter regte Beil die Verbesserung der Ausschilderung des Radwegs entlang des Mains an, nachdem im Kreisverkehr häufig orientierungslose Radfahrer zu beobachten seien. Für die Beschilderung sei das Landratsamt zuständig, so Henning.

Anna Friedlein fragte, ob aus allen Ortsteilen eine Rückmeldung zum gemeinsamen Feuerwehrgerätehaus vorliege. Henning bestätigte das. hpw