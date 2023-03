Freudenberger spenden 4000 Euro für Erdbebenopfer

Freudenberg. Dank Freudenberger Organisationen und vieler Käufer und Spender konnte beim Frühjahrsmarkt in der Stadt viel Geld zugunsten der Erdbebenhilfe für die Türkei und Syrien gesammelt werden. Der Türkische Kulturverein Freudenberg, die VdK-Ortsverbände Rauenberg, Boxtal und Freudenberg sowie die Stadt Freudenberg spenden zusammen 4000 Euro für die Erdbebenopfer.

Der Stand des Türkischen Kulturvereins bereichert stets die Frühjahrs- und Herbstmärkte der Stadt Freudenberg mit einem Angebot türkischer Speisen. Diesmal waren 30 Männer und Frauen mit großem Engagement am Stand im Einsatz. Insgesamt wurden rund 700 Lahmacun/Gözleme verkauft, dazu Kuchen und Tee, berichtete der Verein. Dank sprachen die beiden Vertreter Celal Bayar und Hasan Bayar allen Gästen aus, die geduldig in der Schlange gewartet hatten und mit ihrem Kauf diese große Spende möglich gemacht haben. Ebenso würdigten sie die großzügigen Sponsoren und Unterstützer der Aktion aus der Wirtschaft sowie der Stadt Freudenberg. „So konnten wir einen Spendenbetrag von 3100 Euro zusammenbringen“, freuten sie sich.

Die VdK-Ortsgruppen unterstützten die Spendenaktion des Türkischen Kulturvereins mit einem Secondhand-Stand im evangelischen Gemeinderaum. Durch den Verkauf von schönen und nützlichen gebrauchten Dingen wurden 510 Euro eingenommen, die bei der Jahreshauptversammlung des VdK Rauenberg an den Vorsitzenden des Türkischen Kulturvereins, Celal Bayar, zur Weiterleitung übergeben wurden, heißt es in einer VdK-Mitteilung. Die Verantwortlichen würdigten die evangelische Kirchengemeinde für die kostenfreie Bereitstellung des Gemeinderaums, allen Helferinnen und Helfern sowie diejenigen, die zum Basar Sachspenden beigesteuert hatten. Wie es in der gemeinsamen Mitteilung der Vereine weiter heißt, erhöhte Bürgermeister Roger Henning den Spendenbeitrag spontan um 390 Euro, so dass der Türkische Kulturverein Freudenberg insgesamt 4000 Euro an den Türkischen Katastrophenschutz AFAD überweisen konnte, um die Notleidenden zu unterstützen.