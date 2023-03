Buntes Programm beim Frühjahrsmarkt

Freudenberg. Einkaufen, genießen, informieren und erleben: Dies alles ermöglichte der traditionelle Frühjahrsmarkt mit Flohmarkt entlang der Freudenberger Mainpromenade am Sonntag. Zahlreiche Einheimische und Gäste erfreuten sich der vielen Angebote.

Es gab 36 Stände und 16 Teilnehmer am Flohmarkt sowie ein vielfältiges Programm. Auch für die Opfer des Erdbebens in Syrien und der Türkei wurde Gutes getan. Der türkische Kulturverein verkaufte seine Leckereien zugunsten von Hilfsprojekten dort. Außerdem veranstalteten die VdK-Ortsverbände in Freudenberg einen eigenen zusätzlichen Flohmarkt am Frühjahrsmarkt. Dort konnte man gegen eine Spende für die Erdbebenopfer allerlei Besonderes mitnehmen.

Gutes tun

Das kulinarische Angebot deckte nahezu alle Vorlieben ab. An den vielen Ständen konnte man sich mit Schönem und Nützlichem für Körper, Haus und Garten versorgen. Umfangreiche Angebote gab es auch für Kinder. An einer besonderen Spielstraße mit Material des Spielmobils des Bundesverbands für Körperbehinderte konnte der Nachwuchs zum Beispiel ausprobieren, wie es ist mit verschiedenen Rollstühlen über Rampen zu fahren. Darüber hinaus gab es weitere Spiel- und Bastelaktionen und ein Kinderkarussell.

Auch beim Basteln konnte man Gutes tun. So verband die private Tierhilfe aus Mechenhard (Ortsteil von Erlenbach) die Möglichkeit von Osterbasteleien mit einer Spendenaktion. Die Aktiven der Tierhilfe kümmern sich um verletzte Wild- und Haustiere und päppeln diese wieder auf. Die Spenden setzt man dort zum Beispiel für Futter, Ausstattung und Tierarztkosten ein.

Erstmals am Frühjahrsmarkt vertreten war der Verein Junge Forscher Main-Tauber Freudenberg mit einer kleinen Show seiner neuen Gruppe „Magical Science Kids“. Jung und Alt staunten dabei über magische Experimente und durften selbst mitmachen. Zu den besonderen Höhepunkten dabei gehörten Geldscheine, die brannten, aber nicht verbrannten.

Musik und Führungen

Für die musikalische Unterhaltung sorgten im Laufe des Tages Peter Hofmann aus Bürgstadt und die Kern Brothers. Angeboten wurden zudem Führungen durch das Rathaus. Durchgeführt wurden diese von den Stadtführern Caroline Becker und Manfred Zipf. Die Führungen waren mit einem Quiz verbunden, bei dem es etwas zu gewinnen gab.

Geöffnet waren zudem die neue Ausstellung in der Amtshausgalerie und viele Freudenberger Geschäfte. Die DLRG zeigte ihre Drohne im Flug und erläuterte deren Technik sowie deren Nutzen bei der Personensuche mit Einsatz der Wärmebildkamera.

Einen der Programmhöhepunkte gab es gleich nach der Eröffnung. Schauspieler des Burgschauspielverein Freudenberg zeigten einen exklusiven Ausschnitt aus ihrem Stück „Glöckner von Notre-Dame“ das diesen Sommer Jahr auf der Freudenburg zu sehen sein wird.

Beim großen Flohmarkt gab es neben allerlei Deko, Geschirr und Kinderspielzeug und mehr praktischem auch Außergewöhnliches.

Eröffnet wurde der Markt von Bürgermeister Roger Henning, Landrat Christoph Schauder, den Freudenberger Böllerschützen und den beiden Viertelmeistern. Als Viertelmeister feierte Elias Scheiber Premiere. Henning verlas in seiner Begrüßung ein Gedicht über Freudenberg, das Heinrich Lazarus 1941 in einem Lazarett geschrieben hatte. Darin beschreibt er seine Heimatstadt als friedliches Städtlein, wo er sei Glück gefunden habe. Er schreibt darin über die Schönheit der Landschaft und die treuen und friedlichen Menschen.

Zeit und Herzblut

Landrat Schauder betonte, die Aussteller würden viel Zeit und Herzblut in den Markt und die Vorbereitungen dafür stecken.

Der Frühjahrsmarkt präsentiere die Vielfalt im Main-Tauber-Kreis allgemein und in Freudenberg und seinen Ortsteilen im Speziellen. Der Markt verbinde Kultur und Genuss.

Marktmeisterin Caroline Becker dankte ihrer Kollegin Petra Fiederling vom Tourismus- und Kulturbüro sowie dem Bauhof für Organisation und Aufbau. Lob hatte sie auch für die vielen Vereine, die sich am Markt beteiligten.

Gegen Marktende resümierte Becker, man sei mit dem Verlauf sehr zufrieden. Angebot, Gästezahl, Musik und alles weitere passte, betonte sie. Auch der Regen sei sehr gering gewesen, anders als prognostiziert. Sie freute sich auch darüber, dass diesmal alle angemeldeten Standbetreiber auch kommen konnten.