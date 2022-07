Freudenberger KAB wählte Vorstandsteam

Freudenberg. Die Jahreshauptversammlung des Freudenberger KAB-Ortsverbands fand kürzlich im Bernhardsaal statt. Es war die erste Zusammenkunft dieser Art nach 2017.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Bernhard Kern gab Peter Klement einen Impuls zum Thema „Ist unser Gesundheitswesen krank?“ Anschließend wurde der seit 2019 verstorbenen sieben Mitgliedern gedacht. Schriftführer Konrad Lazarus berichtete über die Jahre 2019 bis 2022, in denen allerdings coronabedingt vieles ausfallen musste. Kassier Peter Klement gab den Finanzbericht, der von den Kassenprüfern Werner Beck und Hans -Peter Kettinger genehmigt wurde. Die KAB steht finanziell gut da.

Martina Beck (nicht anwesend) und Werner Beck wurden für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Außerdem erhielt Konrad Lazarus ein Buchgeschenk für seinen langjährigen Dienst als Schriftführer.

Bernhard Kern - Werner Beck - Peter Klement (von links)

Nach der entlastung des Vorstands leitete Heinz Hofmann die Wahlen. Das neue Vorstandsteam besteht aus Bernhard Kern und Herbert Buhleier (Sprecher des Teams), Hans Peter Kettinger, Peter Klement, Konrad Lazarus sowie den beiden Kassenprüfern Werner Beck und Gerhard Binder. Zum Fahnenträger wurde Günter Wahler gewählt.

Herbert Buhleier und Hans Peter Kettinger nannten einige Punkte, die in nächster Zeit angeboten werden sollen: Regelmäßige Treffen, etwa beim Besuch des Wirtshausssingens, der Fahrt zum Engelberg, der Zugfahrt nach Bronnbach mit Klosterführung oder einer Radfahrt zu Heckewirtschaften oder Veranstaltungen. Weiter gab es Informationen zu Familienfreizeiten der KAB. Als nächste Aktivitäten sind ein InfoStand beim Bürgerfest in Rauenberg am 16. und 17. Juli sowie und ein Stand beim Herbstmarkt in Freudenberg geplant. Damit will die KAB wieder verstärkt in die Öffentlichkeit treten.