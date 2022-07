10 000 Euro für die Freudenberger Feuerwehr

Freudenberg. Über eine großzügige Spende freute sich nun die Freiwillige Feuerwehr Freudenberg. Der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) spendete ihm Rahmen seiner Initiative zur aktiven Schadenverhütung für die Ausstattung des neue Gerätehauses 10 000 Euro. Den symbolischen Scheck überreichte Professor Edgar Bohn, Vorsitzender des Vorstands der Versicherung, im Rohbau des neuen Feuerwehrgerätehauses an Vertreter von Feuerwehr und Stadt.

Bürgermeister Roger Henning lobte die gute Zusammenarbeit mit der Versicherung mit einem Schwerpunkt für Kommunen. Mit Blick auf die Spende stellte er fest: „Wir sind für die Möglichkeit dieser Förderung sehr dankbar.“

Zusatzausstattung

Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Standards sorge man im neuen Gerätehaus für eine Zusatzausstattung. Dazu zählten Räume für die Kinderfeuerwehr und die Helfer-vor-Ort-Gruppe sowie der Fitnessraum für die Aktiven der Wehr.

Lob gab es für die Kooperation der Wehr mit dem DRK bei der „Helfer-vor-Ort“-Gruppe. Für die Einsätze müssen die Wehrleute fit sein, betonte Henning. Dazu werde der Fitnessraum beitragen. All diese zusätzlichen Maßnahmen würden vom Land aber nicht unterstützt. „Danke, dass Sie uns unterstützen“,

Bohn erklärte, der Antrag sei im Juni 2021 bei der BGV eingegangen. Die Umsetzung der Förderung sei relativ schnell möglich geworden im Gegensatz zu Früher, als die Wartezeit sechs bis sieben Jahre gedauert habe. Die Mitgliederversammlung des BGVs habe erneut 600 000 Euro pro Jahr für Maßnahmen zur Schadensverhütung und damit zur Unterstützungen von Feuerwehren bereitstellt.

Wichtiges Engagement

Der Redner betonte die hohe Bedeutung der Leistungen der Feuerwehre für die Gesellschaft: „Die Feuerwehr wird immer dann gerufen, wenn etwas im Argen liegt“, verwies er auf deren große Aufgabenvielfalt. Die Leistungen der Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren Tag und Nacht seien sehr wertvoll. Daher sei der BGV die Unterstützung in Form von Versicherungsschutz und Fördergeldern sehr wichtig.

Man sehe sich als Partner der Kommunen, die als Mitglieder der BGV auch deren Gesellschaftspolitik mitgestalten. „Wir wissen, dass die Spende gut bei ihnen aufgehoben ist“, wandte sich Bohn an die Feuerwehrleute.

Tim Mögel, Hauptkommandant der Feuerwehr Freudenberg, würdigte die BGV für die Spende. Er überbrachte auch den Dank der Abteilungen in den Ortschaften. Denn auch diese würden vom neuen Gerätehaus profitieren.

Kreisbrandmeister Andreas Geyer sprach den Dank des Landkreises für die Spende aus. Sie zeige auch, dass die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr als wichtig erkannt werde. Er freute sich, dass sich der Neubau auf der Zielgerade befinde und der Bezug für Ende 2022 geplant ist. Das neue Gerätehaus werde Angelpunkt für Einsätze, Übungen und Kameradschaft sein und sei auch eine Chance, neue Aktive zu gewinnen.

Henning sprach abschließend den Wunsch an das Land Baden-Württemberg aus, eine Zusatzrentenversicherung für langjährig aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren zu finanzieren. Die Kommunen könnten dies zumeist nicht leisten. So sei das auch der Stadt Freudenberg nicht möglich. Die Versicherung wäre eine Anerkennung für jahrzehntelange Leistung zum Wohle der Allgemeinheit. Ein solches Angebot gebe es bereits in einigen Bundesländern.