Ungewohnte Einblicke möglich

Creglingen. Das besondere Creglinger Kleinstmuseum – der Lindleinturm – bietet kleinen und großen Besuchern einen Blick in ein vergangenes Jahrhundert. Der Saisonstart dieses Museums ist jedes Jahr am Osterwochenende. Bis zum 1. November kann es dann an den Wochenenden ( Samstag und Sonntag ) besucht werden. Wer möchte sich heute noch ein Leben in einem engen und kleinen Turm ohne Bad vorstellen? Die Besucher erfahren von Gästeführer Hermann Grieser mehr über das Leben der ehemaligen Tagelöhnerin Margarete Böttiger und tauchen ein in eine Welt, die Überraschendes zeigt. Am Ostermontag findet in der Creglinger Innenstadt auch wieder der Ostermarkt statt. Der Lindleinturm-Museum in der Altstadt hat an Ostern wie folgt geöffnet: Ostersamstag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

