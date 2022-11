Creglingen. Der 35. Creglinger Weihnachtsmarkt findet vom 25. bis 27. November statt. Das Motto lautet traditionell „Sternenzauber an der Tauber“.

Heimische Musikvereine wie der Posaunenchor Archshofen, die Herrgottstaler Musikanten, die Oberländer Musikanten oder die Posaunenchöre Schmerbach/Finsterlohr tragen zur weihnachtlichen Atmosphäre bei und stimmen die Besucher auf die besinnliche Zeit ein.

Die Eröffnung des Marktes am Freitag, 25. November, 18 Uhr durch die Tanzvilla Creglingen mit einer Lichterperformance stellt einen Höhepunkt des Marktes dar. Später gibt es jagdliche Hörnerklänge, außerdem Night-Shopping in der BAG und eine FCC-Bar mit Partymusik im Schlosshof. Das vielfältige Angebot an weihnachtlichen Waren und Leckereien sowie das Rahmenprogramm machen den Creglinger Weihnachtsmarkt erneut zu etwas Besonderem. Traditionell erfreut die Kindereisenbahn kleine und große Besucher und der Besuch des Nikolaus mit seinen Engeln gehört ebenfalls zum Programm.

Erstmalig steht ein nostalgisches Karussell bereit und ein Zauberer unterhält die Kinder. Das Musik-Studio Harald Beibl bereichert am Sonntag, 27. November, um 14.30 Uhr mit einem Weihnachtskonzert im evangelischen Gemeindesaal den Weihnachtsmarkt. Am Sonntag ist nachmittags ferner ein Bücher-/Kinderflohmarkt im Romschlössle. Dort gibt es auch das Schulcafe.