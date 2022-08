Seit 65 Jahren halten sie sich die Treue

Creglingen. Das seltene Fest der eisernen Hochzeit feiern am heutigen Mittwoch in Creglingen Eugen Zink (88) und Elisabeth Zink geborene Fritsche (83). Das Paar ist seit 65 Jahren verheiratet.

Der gebürtige Creglinger ging auch in seiner Heimatstadt zur Schule, ehe er das Handwerk des Schreiners erlernte. Ende der 1980er Jahre wechselte er zunächst zum Rötttinger Kühlthekenbauer Georg Winkler. Bis zu seinem Vorruhestand im Jahr 1995 arbeitete der Jubilar bei der Firma Karl Schnell als Dreher.

In Stuttgart geboren

Ehefrau Elisabeth kam in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart zur Welt, wuchs aber in Aalen auf, wo sie auch die Schule besuchte. Den Beruf der Hotelfachfrau erlernte sie in Weil der Stadt. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem ganz normalen Mittagessen in einer Gaststätte in Essingen bei Aalen.

Mit der Heirat in der Creglinger Herrgottskirche stand für die junge Ehefrau auch ein Wohnortwechsel vom Ostalbkreis an die Tauber an. Neuer Arbeitgeber war unter anderem auch das Bad Mergentheimer Kupferpfännle. Noch heute singt Eugen aktiv als erster Bass beim Männergesangverein Creglingen, dem er bereits seit knapp 50 Jahren angehört. Mit ihrer Gesundheit sind die beiden, abgesehen von den altersbedingten Wehwehchen, zufrieden. Daher hoffen sie, dass sie noch lange ihren angrenzenden Hausgarten, vor allem die herrlichen Rosen, hegen und pflegen können. Zu ihrem Ehrentag gratulieren heute neben Bürgermeister Uwe Hehn und den zwei Kindern auch fünf Enkel. brun