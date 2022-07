Landfrauenverein Finsterlohr ist auch mit 70 Jahren „topfit und up to date“

Elf mutige Frauen haben am 2. Mai 1951 den Landfrauenverein Finsterlohr gegründet. In einer schwierigen Zeit, nur sechs Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs, wollten sie Verantwortung übernehmen und gemeinsam die Lage der Frauen verbessern. 70 Jahre später ist dank des unentwegten Einsatzes viel erreicht. Das wurde bei der Jubiläumsfeier im Gasthaus „Zum Rappen“ in Schonach deutlich. Die

...