Einblick in Unternehmen

Creglingen. Eine informationsreiche Fahrt unternahmen die Frauen des Maschinenrings östlicher Tauberkreis. Als erstes ging es nach Sindolsheim in die Kirchen-Käserei, wo man anhand eines Unternehmensfilms und eines Blick in die Schaukäserei einen Eindruck von dem Unternehmen erhielt. Nach einer kurzen Fahrt erreichte die Gruppe die Glücksfabrik Koziol in Erbach. Eine Führung durch das Erlebnis-Museum mit anschließender Präsentation der Verkaufsräume und Blick in die Produktionshallen waren sehr informativ, zeigten sie doch die Geschichte des Unternehmens, angefangen 1912 mit der gräflichen Kunsttöpferei, über den Elfenbeinschmuck, die Bedarfsartikel der Kriegsjahre, Souvenirbroschen der Wirtschaftswunderzeit bis hin zum vielfach preisgekrönten Design von heute. Die Rohstoffe werden alle mit Knowhow und Begeisterung verarbeitet.

Nächstes Ziel war das Städtchen Michelstadt. Eingebettet zwischen Wald und Wiesen im südhessischen Odenwaldkreis. In Weilbach-Amorbach endete bei der Odenwälder Marzipankonditorei das Programm. Die Produktionshallen konnten mit einer leckeren, schmackhaften Führung durch die Hallen besichtigt werden. Die Wurzeln der Fabrik gehen über 40 Jahre zurück. Gegründet wurde das Unternehmen von Gerd Zuber gegründet. Heute wird es in der zweiten Generation geführt. 750 Artikel umfasst das Sortiment, eine Vielzahl von lustigen Geschenkideen, köstlicher Marzipankreationen und anderen saisonalen Delikatessen. Im Brauhaus in Distelhausen, direkt an der romantischen Straße fand der Tag seinen Abschluss. pm