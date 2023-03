Blick in ein vergangenes Jahrhundert werfen

Creglingen. Der Lindleinturm, mit dem wohl einmaligen Kleinstmuseum, bietet kleinen und großen Besuchern einen Blick in ein vergangenes Jahrhundert. Der Saisonstart für dieses außergewöhnliche Creglinger Museum ist alljährlich am Osterwochenende. Anschließend kann der ehemalige Wohnturm bis zum 1. November an den Wochenenden jeweils Samstag und Sonntag besucht werden.

Von Gästeführer Hermann Grieser erfahren die Besucher alles Wissenswerte über das Leben der ehemaligen Tagelöhnerin Margarete Böttiger (1897-1995) die den uralten Turm 1927 erworben und bis 1993 darin gelebt hat.

Beim Betreten des Turmes taucht der Besucher in Lebens-und Wohnverhältnisse ein, wie sie heute kaum noch vorstellbar sind. Im Turm mit seiner Gesamtfläche von nicht mal 30 Quadratmetern werden Lebens-und Wohnverhältnisse wach, die heute kaum vorstellbar sind. Neben der unteren Turmstube, ein kleines Kämmerchen in dem Margarete Böttiger den Großteil ihres Alltags verbracht hat, finden auf engsten Raum das Bett ebenso Platz wie Fernseher, Radio und ein Ofen.. hg