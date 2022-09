Der Creglinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag die Jahresrechnung 2019 einstimmig festgestellt. Kämmerin Rica Neckermann hatte das Zahlenwerk zuvor ausführlich erläutert.

Erfreulich sei gewesen, dass die eigentlich vorgesehene Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 528 000 Euro nicht erforderlich gewesen sei, so die Kämmerin. Der Fehlbetrag in Höhe von 715 000 Euro aus dem

...