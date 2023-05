Vorsitzender „aus Liebe zum Wandern“

Buchen. Nach dem all zu frühen Tod des Vorsitzenden Bernd Respondek leitete sein Stellvertreter Erwin Kirchgessner zuletzt die Geschicke des Odenwaldklubs Buchen sehr umsichtig. Vor einigen Tagen wählte man im Rahmen der ordentlichen Jahreshauptversammlung im vereinseigenen Klubheim „Am kleinen Roth“ aber wieder eine komplette Vorstandschaft. Neuer Vorsitzender wurde Johannes Jeschke, sein Stellvertreter ist Erwin Kirchgessner. Beide erhielten jeweils einstimmige Voten. An der Hauptversammlung des Odenwaldklubs Buchen nahm Helmut Seitel im Auftrag des OWK-Hauptverbands teil. Er berichtete dabei auch über Aktuelles vom Hauptverband und lobte die Arbeit des Interimsvorstands.

„Die Liebe zum Wandern begleitet mich von Kindheit an, ich habe den Odenwald abgewandert und ihn dabei kennen und lieben gelernt“, so der neue Vorsitzende nach der einstimmigen Wahl. Er unterstrich, dass er als Vorsitzender auf die Unterstützung der Mitglieder hoffe. Die Ortsgruppe Buchen wolle sich zudem öffnen und mit anderen Vereinen kooperieren. Erste fruchtbare Gespräche gab es hierzu bereits mit dem Verband Wohneigentum (ehemals Siedlerbund). Auch den Jugendbereich will Johannes Jeschke zusammen mit seinen neuen Vorstandskollegen stärken. Ebenfalls einstimmig wurde bei der Sitzung auch der vielköpfige erweiterte OWK-Vorstand gewählt.

Eingangs begrüßte der kommissarische Vorsitzende Erwin Kirchgeßner zahlreiche Mitglieder bei der harmonisch verlaufenenden Hauptversammlung. „Wir freuen uns, dass es mit dem Verein und der Wanderhütte weiter geht“, freute sich Kirchgeßner. Schatzmeisterin Roswitha Kowarik informierte darüber, dass die Ortsgruppe Buchen derzeit 137 Mitglieder habe, die größtenteils auch aktiv seien. Die Haupteinnahmequelle der Gruppe, die sich auf einem guten Weg befinde, sei die Hüttenvermietung. Sigrid Schmidt hatte die Kasse geprüft und vermeldete keinerlei Beanstandungen.

Dreiländerwanderung

In seinem Rückblick blickte Wanderwart Kurt Gremminger auf elf Wanderungen zurück, bei denen jeweils zwischen 20 und 30 Wanderer teilnahmen. Ein besonderer Höhepunkt sei die Dreiländerwanderung gewesen. Für das Jahr 2023 seien insgesamt 15 Wanderungen geplant. Mit Kurt Gremminger, Erwin Kirchgeßner, Johannes Jeschke, Markus Böhrer, Klaus Besserer, Siegmar Flickinger und Thomas Schwarz verfüge die OWK-Gruppe Buchen derzeit über sieben Wanderführer – eine stattliche Zahl.

Die Hauptversammlung bot auch den würdigen Rahmen, um zwei verdiente Mitglieder zu ehren: Lena Gremminger ist sei der Gründung als verantwortliche Betreuerin des Wanderheims tätig, ihr Mann Kurt Gremminger ist engagierter Wanderführer. Wie Kirchgeßner bei dieser besonderen Ehrung unterstrich, investieren beide seit vielen Jahrzehnten „viel Kraft und Arbeitszeit“ in ihr Ehrenamt, wofür sie jetzt eine besondere Ehrung erhielten.

Bei den Neuwahlen wurde neben dem neuen Vorsitzenden Johannes Jeschke und seinem Stellvertreter Erwin Kirchgeßner folgende Mitglieder einstimmig in den erweiterten Vorstand gewählt: Markus Böhrer aus Höpfingen übernimmt das Amt des Schriftführers, Roswitha Kowarik bleibt Schatzmeisterin, Kurt Gremminger wurde erneut zum Wanderwart gewählt, Dieter Reschke ist Naturschutzwart und die Kassenprüfung liegt in den Händen von Sigrid Schmidt und Rüdiger Hofmann.