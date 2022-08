Vor 60 Jahren gaben sie sich das Jawort

Buchen. Auf 60 gemeinsame Jahre blicken an diesem Donnerstag Sieglinde und Konrad Anton aus Buchen zurück: Bei guter Gesundheit feiern sie das Fest der diamantenen Hochzeit. Beide wurden 1941 geboren; Konrad Anton am 24. Februar in Donebach, seine Frau am 18. August bei Mährisch-Troppau im Sudetenland. „Gelebt haben wir in Groß-Petersdorf und kamen nach der Vertreibung 1945/46 über die Klinge hierher“, blickt sie zurück.

Kennengelernt haben sich die beiden 1957 an einer Fastnachtsfeier in Krumbach, geheiratet wurde am 18. August 1962 auf dem Engelberg bei Großheubach. 1965 zogen die Antons nach Buchen, wo 1972 das später um einen gemütlichen Anbau erweiterte Eigenheim in der Eisenbahnstraße bezogen wurde. Dort zogen sie ihre beiden Töchter groß.

Beruflich gelangten Sieglinde und Konrad Anton jeweils über Umwege zur Stadt Buchen. Konrad Anton, ursprünglich Lastwagen- und später Rettungswagenfahrer, war ab 1970 bei der Stadtkasse tätig und wirkte später auch als Hausmeister des St.-Josef-Stifts.

Seine Frau arbeitete nach kaufmännischer Ausbildung in Obrigheim und Limbach, ehe sie ab 1974 als Sekretärin der Abt-Bessel-Realschule die gute Seele des Hauses für mehrere Schülergenerationen war. In den Ruhestand traten beide 2001.

Heute erfreuen sich die Eheleute an der Familie, zu der neben fünf Enkeln auch fünf Urenkelchen gehören.

Und dann ist da natürlich noch das Ehrenamt: Bereits 1965 traten die Antons dem DRK-Ortsverband Buchen bei. Konrad Anton fuhr bis 1990 noch Nachtschichten mit dem Notarztwagen, während sich seine Frau als Kassenwartin und Schriftführerin lange Jahre in den Vorstand einbrachte. Ebenso betreute sie federführend die DRK-Spielegruppe, die sich später als „Spiele bei Linde“ neu aufstellte und noch heute besteht. Regelmäßig ist sie bis heute im Mehrgenerationshaus anzutreffen, wo sie zweimal pro Woche eine Strickgruppe leitet: „Was wir herstellen, kommt sozialen Zwecken zugute“, bemerkt sie nicht ohne Stolz.

Ihren 60. Hochzeitstag feiern Sieglinde und Konrad Anton im engsten Kreis der Familie: „Wir sind dankbar für die vielen schönen Jahre zu zweit und mit der Familie“, erklären sie erfreut. Die FN schließen sich den Gratulanten mit besten Wünschen an. ad