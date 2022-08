Mit positiver Einstellung das Leben gemeistert

Angeltürn. „100 Jahre sind es wert, dass man dich gebührend ehrt . . .“. Mit diesen selbst gedichteten Worten von Enkelin Theresa begann für Pia Böres ein unvergesslicher Geburtstag. Pia Böres, geborene Schumm, feierte am am Samstag ihren 100. Geburtstag. Sie ist die älteste Einwohnerin von Angeltürn.

Pia Böres erblickte am 6. Augist 1922 als Älteste von sieben Kindern in Löffelstelzen das Licht der Welt und ging dort auch zur Schule. Bereits mit 18 Jahren verlor sie ihre Mutter. Ein überaus harter Schicksalsschlag für die ganze Familie. Die junge Frau musste sich dann als Älteste zusammen mit ihrem Vater um alles kümmern. Sie kümmerte sich um ihre jüngeren Geschwister, den Haushalt und half ihrem Vater in der Landwirtschaft.

Pia Böres feierte ihren 100. Geburtstag in Angeltürn. © Marietta Böres

Das Jüngste ihrer Geschwister, gerade mal ein Jahr alt, kam zu einer Tante nach Angeltürn und wuchs dort auf. Bei ihren vielen Besuchen in Angeltürn lernte sie auch ihren späteren Ehemann Alois kennen und lieben.

Als 25-Jährige arbeitete sie im Deutschen Hof, einem Kurhaus, in Bad Mergentheim in der Küche. Dort konnte sie viel für ihre Zukunft mitnehmen und verbrachte eine wundervolle Zeit, an die sie sich immer noch gerne erinnert.

Zwei Jahre später am 12. Juli 1949 gab sie „ihrem“ Alois das Ja-Wort. Drei Kinder wurden ihnen geschenkt: Elisabeth, Gerhard und Maria. Pia lebt noch immer bei ihrem Sohn Gerhard und Schwiegertochter Marietta im gleichen Haus in Angeltürn, wo sie liebevoll umsorgt wird.

Die Jubilarin kann auf ein arbeitsreiches Leben zurückblicken. Sie hielt ihrem Mann Alois stets den Rücken frei und half im landwirtschaftlichen Betrieb mit. Daneben kümmerte sie sich noch um die Kinder, den Haushalt und um ihren geliebten Garten.

Pia Böres war in den zurückliegenden Jahren für ihr Alter sehr fit und kaum ernsthaft krank, was sie mit Dankbarkeit erfüllt. Ihre Frohnatur und positive Lebenseinstellung führten sie durch ihr langes, aber nicht leichtes, Leben. Sie durfte sowohl die goldene und als auch die diamantene Hochzeit mit ihrem Ehemann feiern, bis dieser 2014 im Alter von 92 Jahren starb.

Sieben Enkelkinder und fünf Urenkel gehören mittlerweile zur Familie, die sie liebevoll in Beschlag nehmen. Außerdem besucht PiaBöres sehr gerne mehrmals in der Woche die Tagespflege und Lichtblicke in Boxberg, wo sie singen und sich mit Gleichaltrigen austauschen kann.

An ihrem besonderen Jubeltag gab ein großes Fest auf dem Hof bei Sohn Gerhard, zu dem auch die Einwohner von Angeltürn zahlreich erschienen. Zu den Gratulanten gehörten auch Bürgermeisterin Heidrun Beck, Ortsvorsteher Stefan Schulz und der Ortschaftsrat. Pia wurde mit vielen Blumen und Geschenken überhäuft und freute sich sehr über die zahlreichen Glückwünsche und das schöne Fest.

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen zum runden Geburtstag schließen sich die Fränkischen Nachrtichten an.