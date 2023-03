Vögel werden unterstützt

Buchen. Bereits im Herbst letzten Jahres begannen die Vorbereitungen in der Hegegemeinschaft Buchen für eine große Nistkasten-Aktion.

220 Kästen gebaut

Federführend und unter der Anleitung von Konrad Kipphan (Referent Biotope und Natur der Kreisjägervereinigung Buchen und Leiter der Hegegemeinschaft) wurde Material besorgt. Der Bau von 220 Nistkästen wurde zusammen mit Manfred Eberhard umgesetzt, der langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet hat und auch die Maschinen zur Verfügung stellte.

Im Winter aktiv

Die Materialstellung erfolgte kostenlos durch die Firma von Klaus Henn (Henn Hoch- und Tiefbau, Buchen). Die Räume für einen trockenen Bau über die Wintermonate wurden durch Ferdinand Eberhard aus Seckach bereitgestellt. Nun fand die Übergabe aller Nistkästen an die Mitglieder der Hegegemeinschaft statt. Die Nistkästen werden nun kurzfristig in den Revieren angebracht, um so die Brut der heimischen Vögel aktiv zu unterstützen.