Handball-E-Jugend ungeschlagen Meister

Buchen. Die Handball-E-Jugend des TSV Buchen wurde in der Runde 2022/23 ungeschlagen Meister. Die Mädchen und Jungen, zehn und elf Jahre alt, setzten sich gegen die Teams aus Hardheim, Lauda, Bad Mergentheim, Obrigheim, Walldürn und Tauberbischofsheim souverän durch. Die Freude über den Titel wurde noch durch den Bundesligabesuch in Mannheim bei den Rhein-Neckar-Löwen getoppt. Am nächsten Donnerstag laufen 15 Spieler des TSV Buchen mit den Löwen im Spiel gegen den HSV in der SAP-Arena ein. Trainiert wird die Mannschaft von Jessi Henn und Hans Joachim Schwab. Bild: TSV

