Vereinsjubiläum wirft Schatten voraus

Hollerbach. Die Generalversammlung des TSV Hollerbach fand im Dorfgemeinschaftshaus statt. Nach der Begrüßung durch Vorsitzende Stefanie Adrian berichtete Schriftführerin Tanja Mauz über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Ein Höhepunkt war das Sommerfest im Juli. Weiter gab sie einen Ausblick auf das 45-Jahr-Vereinsjubiläum, welches am 30. April in der Röckelscheune gefeiert werden soll. Den Auftakt bildet ein Kindernachmittag, welcher am Abend in einen vereinsinternen Festakt mit Ehrungen und anschließendem Discoabend übergeht.

Kassiererin Magdalena Spieß informierte über Einnahmen und Ausgaben des Vereins und bekam eine vorbildlich geführte Buchführung bestätigt.

Den Anfang bei den Berichten der Übungsleiter machten Christine Grimm und Magdalena Spieß. Sie betreuen das Kinderturnen der Kindergartenkinder. Leider sei das Turnen für die Grundschüler derzeit vakant, würde jedoch erfreulicherweise ab September unter der Leitung von Magdalena Spieß und Sandra Schölch wieder aufgenommen. Auch sei das Jugendturnen derzeit nicht aktiv. Momentan sei man dabei, neue Übungsleiter zu gewinnen.

Stefanie Adrian verlas den Bericht zu der von ihr betreuten Damengymnastikgruppe. Die Aufteilung in zwei Gruppen habe sich bewährt. Anschließend folgte Oliver Adrian mit seinem Bericht über die Aktivitäten der Männerfreizeitgruppe.

Beate Biemer führt die Damengymnastikgruppe Oberneudorf. Sie verdeutlichte, wie viel Spaß Gymnastik und geselliges Beisammensein bis ins hohe Alter machen können. Ingeborg Fronc berichtete über ihre Seniorengruppe sowie den Kurs „Bewegung und Entspannung“, der im März wieder starte. Sie gab bekannt, beide Kurse weiterzuführen zu wollen.

Über die Aktivitäten der Garde, welche nach dem Sommerfest zusammengelegt wurde, berichteten Clara Bopp und Alina Zimmermann.

Im Hinblick auf das Jubiläum wurde beschlossen, Trainingsanzüge und Sportshirts zu bestellen und von Vereinsseite zu bezuschussen.

Einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrags wurde in der darauffolgenden Abstimmung zugestimmt.

Bei den Wahlen wurden die Vorsitzende Stefanie Adrian, ihr Stellvertreter Marco Kemmerer sowie Schriftführerin Tanja Mauz und Kassiererin Magdalena Spieß in ihren Ämtern bestätigt. Die Spartenleitung Frauen/Senioren liegt in den Händen von Jutta Röckel, die der Männer/Kinder/Jugend bei Johannes Röckel. Die gewählte erweiterte Vorstandschaft besteht aus Tobias Hilbert, Volker Bauchner, Marko Grimm, Christin Geier, Otto Hauk, Thorsten Ries, Erika Kemmerer und Christiane Pföhler. Wolfgang Weiss stand auf eigenen Wunsch nicht mehr zu Verfügung. Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Steffen Mehl und Christine Grimm.

Ortsvorsteher Joachim Weis überbrachte Grüße der Ortschaftsverwaltung sowie der Vereine. Der TSV sei breit aufgestellt und bei vielen Veranstaltungen aktiv.