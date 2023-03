Holpriger Neustart

Buch. Der Gesangverein „Frohsinn Buch hielt seine Generalversammlung im Bücher Rathaussaal.

Nach einem musikalischen Auftakt des Chors mit den Liedern „Top of the World“ und „Ich wollte nie erwachsen sein“ folgte die Begrüßung durch den Vorsitzenden Karl-Heinz Spiesberger. Bürgermeister Czernin hob die rege Beteiligung des Chors am öffentlichen Leben hervor und erwähnte dabei insbesondere die Umrahmung der Gedenkfeier am Volkstrauertag im Ahornwald.

Die Schriftführerin Christel Spiesberger gab einen ausführlichen Gesamtüberblick über die Veranstaltungen und Aktivitäten des vergangen Jahres. Sie erwähnte besonders die Beteiligung des Vereins am Gottesdienst zum Gedenken der Verstorbenen am Totensonntag. Dieser Gottesdienst sei dem Gesangverein gerade im Hinblick auf die fehlende Begleitung der Beerdigungen in der Coronazeit ein besonderes Anliegen gewesen.

Chorleiter Viktor Schwarz freute sich über den erneuten Start der Chorproben, erwähnte aber auch, dass die Proben bisher doch etwas holprig verliefen. Einige Stimmen hätten gelitten und zusätzlich hatten viele Aktive mit Infekten zu kämpfen.

Viktor Schwarz ist dennoch von einer weiteren guten Entwicklung des Chors bei zukünftig hoffentlich gut besuchten Chorproben überzeugt.

Aus dem Kassenbericht der Kassiererin Waltraud Honeck war zu entnehmen, dass ein geringes Defizit gut durch die Rücklagen des Vereins getragen werden konnte. Im Bericht des Kassenprüfers wurde Waltraud Honeck eine einwandfreie Kassenführung bestätigt, die darauf folgende Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.