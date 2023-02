Katholischer Frauenbund: Gelungener Auftakt in die Buchener Saalfastnacht

Buchen. Was für ein Auftakt in die Buchener Saalfaschenacht: Unter dem Motto „Nachts in de Marktstroß“ fand am Dienstagabend die erste Veranstaltung der Buchener Saalfaschenacht statt. Der katholische Frauenbund Buchen zaubert ein heiteres Programm, aber vielmehr eines mit richtig Tiefgang auf die Bühne der Stadthalle. Mit Witz, Charme und Ironie wurde das Stadtgeschehen – vor allem natürlich das in der Markstraße vortrefflich glossiert. Bereits am Mittwoch, 8. Februar, 19.31 Uhr, findet die zweite Veranstaltung des Frauenbunds statt. Karten dafür sind noch erhältlich. Es folgen dann noch die Kolpingfaschnacht und die Prunksitzung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1