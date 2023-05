„Teddybären-Krankenhaus“ beim Goldenen Mai

Buchen. Ein Teddybären-Krankenhaus wird sich am Goldenen-Mai-Wochenende im Büro der Versicherung BGV in der Vorstadtstraße und im Bereich des Parkplatzes neben dem Zunfthaus befinden. Nach den Worten des Leitenden Notarztes Harald Genzwürker soll es dort wie in einer richtigen Klinik zugehen. Die Kinder werden als „Eltern“ der Kuscheltiere sich an einem Empfang anmelden, einen Anamnesebogen ausfüllen und schließlich in einem Wartebereich auf die Behandlung warten. Diese wird ein Arzt der Neckar-Odenwald-Kliniken übernehmen, der von echtem Pflegepersonal unterstützt wird. Die Teddybären-Klinik wird auch über einen Röntgenbildbetrachter verfügen, auf dem Aufnahmen von Kuscheltieren gezeigt werden. Die Kinder können die Klinik mit oder ohne Eltern besuchen. Außerdem werden TSV Buchen und Feuerwehr Buchen informieren. Der DRK-Kreisverband Buchen wird seinen Fuhrpark an Rettungsfahrzeugen präsentieren. mb

