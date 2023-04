Mehr qualifizierte Versorgung

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis. Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der Neckar-Odenwald-Kliniken freut sich sehr über eine personelle Verstärkung in der Fachkompetenz der Sportmedizin: Dr. Thomas Seeböck-Göbel wird ab 1. Mai 2023 als Leitender Oberarzt wieder an den Neckar-Odenwald-Kliniken an den Standorten Buchen und Mosbach praktizieren.

Dr. Thomas Seeböck-Göbel hatte bereits bis 2020 für die Neckar-Odenwald-Kliniken gearbeitet. Nach über zweijähriger Tätigkeit als Chefarzt beim Klinikverbund Allgäu wechselt Dr. Seeböck-Göbel aus persönlichen privaten Gründen nun wieder zurück in die Heimatregion.

„Der Kontakt zu Herrn Dr. Seeböck-Göbel bestand fortwährend, als er im Unterallgäu tätig war und wir freuen uns außerordentlich, dass wir ihn nun wieder in unseren Kliniken begrüßen dürfen und für unsere Häuser sowie die Patienteninnen und Patienten unserer Region zurückgewinnen konnten“, so Frank Hehn, Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken.

Dr. Thomas Seeböck-Göbel wird den Bereich Sporttraumatologie mit Knie- und Schulterchirurgie (arthroskopische und rekonstruktive Gelenkchirurgie) abdecken und in der Funktion des Leitenden Oberarztes zusätzlich die Traumatologie und die Klinikorganisation maßgeblich stärken.

„Mit dieser personellen Besetzung wollen wir im Neckar-Odenwald-Kreis ein weiteres Signal setzen, um eine hochqualifizierte Versorgung heimatnah zu gewährleisten. Als medizinischer verlässlicher Partner für die Grund- und Regelversorgung ist es unser höchstes Ziel, mit hohem Service für unsere Patienteninnen und Patienten auf möglichst kurzen Wegen, mit einer raschen Terminvergabe sowie einer persönlichen Nachbetreuung da zu sein“, erklärte Geschäftsführer Hehn weiter.

Dr. Thomas Seeböck-Göbel wird Sprechstunden zu den Themen Sporttraumatologie und Schulterchirurgie am Standort Mosbach anbieten. Über das Sekretariat der Orthopädie und Unfallchirurgie (Telefon: 06261/83 218) können Interessierte Termine vereinbaren.

Die Neckar-Odenwald-Kliniken gGmbH ist eine Einrichtung des Neckar-Odenwald-Kreises. Sie versorgt mit rund 1000 Mitarbeitern an ihren Standorten Mosbach und Buchen jährlich rund 60 000 Patienten stationär und ambulant. Beide Klinikstandorte sind akademische Lehrkrankenhäuser der Universität Heidelberg. lra