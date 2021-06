Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Offizielle Eröffnung - „Leader“-Projekt beim Möbelhaus Grammlich in Eberstadt / Streicheltierpark öffnet am 1. Juli für die Allgemeinheit Streicheltierpark in Eberstadt öffnet am 1. Juli

Eberstadt verfügt über einen neuen Publikumsmagnet. Der neu geschaffene Streicheltierpark unterhalb des Möbelhauses „die grammlichs“ wurde offiziell seiner Bestimmung übergeben.