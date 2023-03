Stadt Buchen zeichnet 15 Blutspender aus

Buchen. Die Stadt Buchen hat im Rahmen einer Gemeinderatssitzung am Montagabend mehrfache Blutspender geehrt.

Bürgermeister Roland Burger, zugleich Präsident des DRK–Kreisverbands Buchen, lobte den ehrenamtlichen Einsatz der Spender. „Rechnerisch ist jeder dritte Bürger auf Blutspenden angewiesen“, stellte Burger fest, zum Beispiel nach einem Unfall, wegen einer Krebserkrankung oder Frauen nach der Geburt eines Kindes. „Durch ihre Spenden sind Sie Lebensretter“, bescheinigte er den Geehrten.

Aus der Kernstadt wurden 15 Personen wegen mehrmaligen Blutspendens ausgezeichnet, von denen vier anwesend waren. Der selbstlose Einsatz von Spendern aus den Ortsteilen wird im Rahmen von Ortschaftsratssitzungen gewürdigt.

Kurt Böhrer, Vorsitzender des DRK–Ortsvereins Buchen, bedankte sich ebenfalls bei den Blutspendern. Er wies darauf hin, dass die Anzahl der Spender in den vergangenen zehn Jahren um 15 Prozent abgenommen hätte. Die Blutspendeaktionen in Buchen waren im vergangenen Jahr allerdings gut besucht. So habe das DRK bei drei Aktionen 950 bis 1000 Blutkonserven gewinnen können. „Ihre Spendenbereitschaft ist nicht selbstverständlich“, sagte er zu den Blutspendern. Im gesamten Stadtgebiet werden in diesem Jahr insgesamt 42 Blutspender geehrt.

Folgende Personen erhielten Ehrungsnadeln und Urkunden: für zehnmaliges Blutspenden Anika Berberich, Inge Gentischer, Daniela Haußler, Christin Lauer, Michael Reimold, Andrea Ruppert, Margarete Sanns, Fabian Schlegel und Jonas Weber; für 25-maliges Blutspenden: Bernd Sohns, Hildegard Ströbel; für 50-maliges Blutspenden: Matthias Grimm, Ingo Pfeiffenberger; für 75-maliges Blutspenden: Ewald Landeck und Eugen Meixner. mb