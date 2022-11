Selbstgemachter Baumschmuck von Kindern

Buchen. Kinder aus dem Kindergarten St. Elisabeth schmückten stellvertretend einen Weihnachtsbaum in der Buchener Innenstadt. Der Baum wurde von der Stadt Buchen zur Verfügung gestellt. Die Kindergartenkinder haben den Baumschmuck selbst hergestellt und freuen sich diesen ihren Eltern bei einem Ausflug auf den Weihnachtsmarkt zu zeigen. Der Buchener Weihnachtsmarkt wird heute um 11 Uhr eröffnet. Verschiedene kulinarischen Köstlichkeiten, Modeartikel, Auftritte von Musik- und Tanzgruppen, ein Kinderkarussell und eine persönliche Sprechstunde beim Nikolaus am Samstag, von 12.30 bis 14 Uhr, bieten Groß und Klein eine vorweihnachtliche Atmosphäre am ersten Adventswochenende. Bild: Melanie Haag

