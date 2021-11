„Schnuffi“ in jedem Klassenzimmer in Hettingen

Hettingen. In der Baulandschule fand Ende Oktober die konstituierende Elternbeiratsversammlung mit anschließender Schulkonferenz für das Schuljahr 2021/22 unter Pandemiebedingungen statt.

Im Mittelpunkt stand die Neuwahl des Elternbeiratsvorsitzenden Michael Frank und dessen Stellvertreterin Susanne Krautheim. Ebenfalls einstimmig wurden F. Hauk und F. Knöbl als Mitglieder der Schulkonferenz gewählt.

Schulleiter Jochen Köpfle beglückwünschte die gewählten Eltern. In der Baulandschule unterrichten in diesem Schuljahr 23 Lehrer die rund 190 Schüler in zehn Klassen. Die Schule ist somit gut aufgestellt und aktuell gut mit Lehrerstunden versorgt. In jedem Klassenzimmer wird durch „Schnuffi“ mit CO2-Sensorik die Raumluftüberwachung durchgeführt. Seit Jahresbeginn ist jedes Klassenzimmer mit digitalen Medien (Dokumentenkamera, Beamer und Computer, W-LAN) ausgestattet. Den Schülern steht des weiteren ein Klassensatz mit Tablets zur Verfügung. Während des Lockdowns wurde die digitale Lernplattform „Moodle“ angewendet und ist jederzeit wieder einsetzbar.

Die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus findet problemlos und sehr schnell über die Schul-App statt. Die Homepage der Baulandschule wird regelmäßig aktualisiert und enthält alle wichtigen Informationen.

