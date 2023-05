Nachwehen der Pandemie immer noch zu spüren

Hettingen. Wahlen und Berichte standen auf der Tagesordnung der Generalversammlung des FC Viktoria Hettingen im Sportheim. Bei den alle zwei Jahre anstehenden Neuwahlen wurde Vorsitzender Timo Steichler im Amt bestätigt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden trug Michael Breunig den Kassenbericht vor. Auch am FC Viktoria gehen die steigenden Kosten nicht spurlos vorbei. Gerade im vergangenen Vereinsjahr hatten vor allem die hohen Energiekosten einen negativen Einfluss auf den Haushalt des FC. Um weiterhin all die Aktivitäten und Leistungen ohne Einschränkungen anbieten zu können, sei es wichtig, dass der Verein zusätzliche Einnahmen generiert und dass die Ausgaben sich wieder auf einem niedrigeren Niveau einpendeln.

Die Kassenprüfer Roland Linsler und Peter Bauer bescheinigten Breunig eine einwandfreie Kassenführung und schlugen die Entlastung des Vorstands vor.

In seinem Jahresrückblick ging Timo Steichler zu Beginn auf die immer noch spürbaren Nachwehen der Corona-Pandemie ein. Leider sei es immer noch schwierig, Mitglieder für die Mithilfe in der Vereinsarbeit zu gewinnen. Der Sportverein werde mittlerweile vielmehr als Dienstleister betrachtet und so ist es auch für den größten Verein in Hettingen nur noch sehr schwer möglich, ehrenamtliche Helfer zu finden.

Die Hauptaufgaben des FC beziehen sich nicht nur darauf, wettkampforientierten sowie gesundheitsfördernden Sport anzubieten, sondern vielmehr auch darauf, die Gemeinschaft zu pflegen, die Jugend zu fördern und die Mitglieder aktiv in die Vereinsarbeit einzubeziehen.

Das Einbeziehen der Mitglieder werde allerdings von Jahr zu Jahr schwieriger. Nur wenn es gelinge, auf allen Ebenen im Verein das Engagement und die Identifikation aufrecht zu erhalten, kann die Strahlkraft des FC bewahrt und erneuert werden.

Freiwillige Helfer wichtig

Schwierig gestaltet sich auch heute noch die Verpachtung des Sportheims. Aus finanzieller Sicht sei dieser Zustand nicht ewig haltbar, was die fehlenden Einnahmen, aber laufende Fixkosten betrifft. Daher werde vom Vorstand weiterhin händeringend nach einer Neuverpachtung Ausschau gehalten. Steichler dankte allen Spendern und Gönnern. Das Wichtigste seien die freiwilligen Helfer, ohne die am Ende nichts durchführbar sei.

Es folgten die Berichte des Jugendvorstands und der einzelnen Sparten (Fußball, Tischtennis und Turnen). Danach überbrachte Roland Linsler die Grüße der Hettinger Vereine sowie der Ortschaftsverwaltung.

Weiter ging es im folgenden Tagesordnungspunkt mit der Entlastung des Vorstands sowie den anschließenden Neuwahlen, welche von Roland Dittrich geleitet wurden.

Nach den Wahlen wurde über einen vom Vorstand gestellten Antrag bezüglich der Anpassung der Mitgliedsbeiträge abgestimmt. Steichler legte die Gründe für diese Anpassung dar und verwies auch auf den Bericht des Kassenwarts. Der Antrag wurde mit zwei Enthaltungen und ohne Gegenstimme beschlossen.

Im Nachgang wagte Timo Steichler einen kurzen Ausblick in das bereits laufende Vereinsjahr. So werde unter anderem in diesem Jahr das traditionelle Sportfest des FC wieder mit Festzelt stattfinden. Um solch ein Fest, welches eine zentrale Stütze des FC darstellt, durchführen zu können, bedarf es zahlreicher Helfer. Daher der Appell Steichlers an alle Freunde und Gönner, den FC zu unterstützen. Erfreulich ist auch, dass der FC Viktoria seit geraumer Zeit wieder die magische Marke der 1000 Mitglieder geknackt hat. Stand 21. April 2023 zählte der FC 1054 Mitglieder.

Das Ergebnis der Wahlen:

1. Vorstand Timo Steichler.

2. Vorstand Manuel Dittrich.

3. Vorstand Tobias Schmelcher.

Schriftführerin Katja Steimer-Lutz; stellvertretende Schriftführerin / Mitgliederverwaltung Sandra Steichler.

Schatzmeister Michael Breunig, stellvertretender Schatzmeister Mario Svoboda.

Kulturausschuss: Gerhard Frank (Vorsitzender), Sandra Steichler (stellvertretende Vorsitzende), Peter Bauer, Kirsten Erfurt, Eckhard Müller, Petra Ries, Thomas Schmidt, Andrea Schneider, Wolfgang Strebel, Ellen Wachter.

Kassenprüfer Roland Linsler, Peter Bauer.

Platzkassier Erich Mosbacher.