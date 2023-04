Weg der Kooperation war richtig

Großeicholzheim. Glücklich, endlich wieder über ein fast normales Vereinsjahr in einem überaus gut besuchten Sängerheim berichten zu können, begrüßte Klaus Rinklin als Vorsitzender des Männergesangvereins „Liederkranz 1872“ Großeicholzheim neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern auch Bürgermeister Thomas Ludwig, Ortsvorsteher Reinhold Rapp, Erhard Saffrich als Vertreter der örtlichen Vereine, alle Ehrenmitglieder und Vereinsvorstände.

In seinem Bericht wurde deutlich, dass die Corona-Pandemie ganz besonders die Gesangvereine getroffen hat, vor allem die sowieso schon schwächeren mit einem hohen Altersdurchschnitt, die das Vereinsleben zeitweise ganz aufgeben mussten. Um so überzeugter sei man, dass der Weg, den man mit der Kooperation mit dem MGV Auerbach vor fünf Jahren eingegangen sei, der richtige war.

Das 150-jährige Jubiläum des Klangkörpers im vergangenen Jahr konnte man nicht planen, doch das werde man am 20. Mai 2023 mit einem kleinen, aber würdigen Fest – bei gutem Wetter im Schlosshof, alternativ in der Tenne – nachholen. „Hierfür haben der MGV Dallau, der MGV Schwarzach und der GV Eintracht Mittelschefflenz ihr Kommen zugesagt.“ Wie Rinklin weiter ausführte, sei man bereits kräftig am Proben.

In seinem Ausblick informierte Rinklin, dass man noch vor der Sommerpause – in Anlehnung an die gute Idee im vergangenen Jahr in Auerbach – dieses Jahr am 29. Juli in Großeicholzheim eine Weinwanderung, präsentiert von Nadja Jung, durchführen wird.

Schriftführer Berthold Schmedding ging näher auf das Berichtsjahr ein und erwähnte unter anderem die Ehrungen für Bruno Martin für 65, Reinhard Bassing und Karl-Heinz Haaf für 60 Jahre „aktiven Singens“ und zählte die Aktivitäten auf und warf einen optimistischen Ausblick auf die kommenden Wochen.

Positiv fiel auch der Bericht des Kassenwarts Wolfgang Blatz aus und nachdem die Kassenprüfer Günter Oberänder und Fritz Eberle dem Kassenwart eine korrekte Kassenführung bescheinigt hatten, wurde auf deren Antrag der Vorstand einstimmig entlastet.

Unter Wahlleitung von Bürgermeister Ludwig wurde anschließend die einstimmige Wahl des Vorstands durchgeführt: Vorsitzender Klaus Rinklin, stellvertretender Vorsitzender Eberhard Gramlich, Schriftführer Berthold Schmedding, Schatzmeister Wolfgang Blatz, Stimmführer 1. Tenor Eberhard Gramlich, 2. Tenor Walter Winkler, 1. Bass Harald Seifert, 2. Bass Herbert Haber, Kassenprüfer Fritz Eberle und Günter Oberänder, Notenwart Hubert Knapp.

In den Grußworten der Ehrengäste wurde der hohe Stellenwert des Klangkörpers für die örtliche Gemeinschaft ebenso deutlich wie das hervorragende Miteinander aller örtlichen Vereine. L.M.