Mitgliederwerbung ist die Hauptaufgabe

Hainstadt. Vorstandsmitglied Gabi Schölch eröffnete die 36. Mitgliederversammlung des TC Hainstadt. Gabi Schölch stellte fest, dass die Mitgliederversammlung mit 16 Anwesenden beschlussfähig ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im abgelaufenen Jahr fanden vie Vorstandssitzungen statt. Die Vereinsaufgaben und Ziele konnten damit erledigt werden. Gabi Schölch richtete ihren Dank an alle Vorstandsmitglieder und den Festausschuss für ihre engagierte Mitarbeit und die Bereitschaft, wieder Verantwortung zu übernehmen. Ebenso würdigte sie alle Mitglieder, die im vergangenen Jahr sich für das Wohl des Vereins einbrachten. So wurden die Tennisplätze und technischen Anlagen wieder in sehr gutem Zustand gehalten – vor allem durch den unermüdlichen Einsatz von Peter Bleifuß, Stan Cafuta, Ralf Balles, Christian Seitz und Wolfgang Scholl.

Trotz Corona seien beim TC Hainstadt die Mitgliederzahlen nicht zurückgegangen – sie sind wieder leicht gestiegen von 83 Mitglieder Ende 2020 auf 86 Mitglieder zum Ende des Berichtsjahrs 2021. Dennoch dürfe dieser leichte Anstieg nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Altersstruktur bei den Mitgliedern tendenziell steigt und bei der Aufteilung der Mitgliederzahlen nach wie vor besonders Mitglieder aus den Altersgruppen zwischen 15 und 40 Jahren fehlten. Fakt sei, dass dringend mehr jüngere Mitglieder gebraucht werden und über ein Angebot nachgedacht werden muss, mit dem der Verein zukunftsfähig gemacht werden kann.

Mehr zum Thema Feuerwehr Gerichtstetten Corona bremste Floriansjünger aus Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hauptversammlung Creglinger Feuerwehr legt großen Wert auf Fortbildung und Jugendarbeit Mehr erfahren

Neue Ideen seien gefragt, auch Kooperationen müssten irgendwann angestrebt werden. Die Werbung von neuen Mitgliedern, vor allem von Jugendlichen, sei deshalb nach wie vor ein „Dauerbrenner“.

Zumindest eine Herrenmannschaft

In der vergangenen Saison war eine Herrenmannschaft gemeldet. Für weitere Mannschaftsmeldungen fehlte schlichtweg das „Personal“. Auch konnten keine Vereinsmeisterschaften und Schleifchenturniere stattfinden – die Mitglieder waren hier noch aufgrund der Corona-Lage zurückhaltend.

Auch die Freizeitspieler und Nichtmitglieder nutzten die Tennisanlage, wobei die Auslastung in der kommenden Saison wieder zunehmen dürfe. Im vergangenen Jahr waren die Plätze sehr oft „verwaist“. Der Wunsch des Vorstands für die Zukunft ist, dass im Verein wieder mehr Aktivitäten gestartet werden.

Sportwart Christian Seitz beleuchtete das sportliche Geschehen in einem von Corona geprägten Jahr 2021. Es war dem TC ein großes Anliegen, zumindest mit einer Herrenmannschaft an der Medenrunde teilzunehmen, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Die Mannschaft schaffte überraschend den Aufstieg von der 1. Kreisliga in die 2. Bezirksklasse.

Der Schatzmeister, Uwe Arnold, legte die Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Geschäftsjahres dar und berichtete von einem erneuten positiven Abschluss 2021. Kassenprüferin Nora Nesnidal bescheinigte Uwe Arnold eine hervorragende Kassenführung.

Ortsvorsteherin Regina Schüßler beantragte daraufhin die Entlastung des gesamten Vorstands, die von den Mitgliedern einstimmig erteilt wurde. Schüßler zeigte sich erfreut, dass trotz aller Schwierigkeiten der Vereine dem TC Hainstadt eine positive Entwicklung gelungen ist. sich am Adventsevent in Hainstadt am 10./11. Dezember zu beteiligen.

Vorstandsmitglied, Wolfgang Scholl, sprach folgenden Mitgliedern Dank und Anerkennung für 30 jährige Mitgliedschaft und ihre Loyalität, Engagement und Vereinstreue aus: Alexandra Cafuta, Stan Cafuta, Susanne Cafuta und Klaus Palamar. Er überreichte eine Urkunde und ein Präsent.

Regina Bleifuß regte nochmals an, doch wieder eine Kooperation Schule/Verein im nächsten Jahr aufleben zu lassen – auf die Jugendarbeit müsse ein verstärktes Augenmerk gerichtet werden. tch