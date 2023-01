Medaillen für lange Treue

Rhein-Neckar-Odenwald. In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt:

Zehn und 15 Jahre: Femi Mekaj, Blatz GmbH Stuckateurbetrieb und Gerüstbau, Buchen, Jessica Weidinger, Orgelbau Vleugels, Hardheim, Birgit Werner, Orgelbau Vleugels Hardheim.

25 Jahre, Treue-Medaille in Silber: Isabell Keller, Blatz GmbH Stuckateurbetrieb und Gerüstbau, Buchen.

40 Jahre,Treue-Medaille in Gold: Achim Makosch, Blatz GmbH Stuckateurbetrieb und Gerüstbau, Buchen.