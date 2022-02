Die ersten Baugrundstücke des entstehenden Baugebiets „Marienhöhe“ sind schon verkauft. Viele Interessenten haben jedoch wegen gestiegener Baupreise ihre Reservierungen zurückgezogen.

Buchen. Sebastian Leis hat die erste Etappe zum Eigenheim in dieser Woche genommen. Er schloss bei einem Notar einen Kaufvertrag über ein Baugrundstück in dem entstehenden Baugebiet „Marienhöhe“ in Buchen

