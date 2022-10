Langjährige Mitarbeiter wurden geehrt

Buchen. Bei einer Feierstunde wurden Klemens Gramlich, Michael Herold, Dagmar Kraft, Irmgard Schweizer, Claudia Thieme für jeweils 40-jährige Tätigkeit bei der Volksbank Franken geehrt.

Vorstandsmitglied Karin Fleischer begrüßte die geladenen Gäste, beglückwünschte die Jubilare und würdigte das Engagement, die Zuverlässigkeit und die stete Bereitschaft der Geehrten, Verantwortung zu übernehmen sowie ihre hohe Fachkompetenz in den jeweiligen Aufgabenbereichen einzubringen.

In ihrer Ansprache blickte Fleischer auf die Meilensteine der Volksbank Franken während der vergangen 40 Jahre zurück. In den Mittelpunkt ihres Rückblicks stellte sie die aus wirtschaftlicher Sicht herausfordernden 80er Jahre, in denen die Jubilare ihren Berufsstart in der Volksbank Franken wagten. Sie alle überzeugten mit Leistung und bestätigten in den vergangenen Jahren das in sie gesetzte Vertrauen.

Nach den einleitenden Begrüßungsworten skizzierten die beiden Vorstandsmitglieder Karin Fleischer und Rainer Kehl die beruflichen Werdegänge der Geehrten und lobten die langjährige Zugehörigkeit zur Volksbank Franken.

Handlungsvollmacht

Klemens Gramlich begann am 1. Oktober 1982 das Studium zum Diplom-Betriebswirt (BA), Fachrichtung Bank. Nach erfolgreichem Abschluss seines Studiums im Jahr 1985 wurde er zum qualifizierten Innenrevisor ausgebildet. Im Jahr 1994 legte er die Ausbildereignungsprüfung (IHK) erfolgreich ab und übernahm zusätzlich die Verantwortung für die Ausbildung innerhalb der Volksbank Franken. 1999 wurde er in den IHK-Prüfungsausschuss berufen. Weitere Fort- und Weiterbildungen folgten bis hin zum genossenschaftlichen Bankführungsseminar GBF an der Akademie Deutscher Genossenschaften ADG im Jahr 2000. Aufgrund des erfolgreichen Abschlusses wurde ihm Handlungsvollmacht erteilt. Ab dem Jahr 2003 wurde Gramlich die Verantwortung für den gesamten Personalbereich inklusive Ausbildung übertragen. Im Jahr 2013 beauftragte ihn der Vorstand mit der Funktion „MaRisk-Compliance“, die er bis zum heutigen Tag ausübt. Im Jahr 2019 wurde er von der Geschäftsführung zum Prokuristen ernannt und mit erweiterten Aufgabenstellungen in der Geschäftsleitung betraut.

Die berufliche Laufbahn von Michael Herold begann im August 1982 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann. Nach seiner Ausbildung war er im Bereich Kreditsachbearbeitung in Adelsheim tätig. Im Anschluss an den Grundwehrdienst wurde er im Jahr 1989 im Bereich Service und Beratung in Hainstadt eingesetzt. Er schloss die nebenberufliche Fortbildung zum Bankfachwirt (IHK) im Jahr 1991 erfolgreich ab und wechselte im Jahr 1989 in die Auslandsabteilung nach Buchen. Ab dem Jahr 2000 bis 2016 war Michael Herold im Kundenservice und in der Kundenberatung der Marktbereiche Buchen, Hainstadt und Adelsheim tätig. In den Jahren 2016 bis 2020 unterstützte Herold die Hauptkasse in Walldürn. Im April 2020 wechselte Michael Herold in die Abteilung Zahlungsverkehr nach Walldürn.

Dagmar Kraft trat im August 1982 mit der Ausbildung zur Bankkauffrau in die Dienste der Volksbank Franken ein. Im Jahr 1986 bis 1989 übernahm sie Verantwortung im Kundenservice und in der Hauptkasse in Buchen. Nach einer Unterbrechung wegen Elternzeit setzte sie ihre Tätigkeit ab 1992 in der Buchhaltung in Buchen fort. Seit dem Jahr 1997 ist sie in der Produktion Passiv im Bereich „Datenkontrolle und Datenqualität“ in Walldürn eingesetzt.

Irmgard Schweizer wurde am 1. August 1982 bei der Volksbank Franken als Auszubildende zur Bankkauffrau eingestellt. Nach ihrer Ausbildung wurde sie in den Jahren 1984-1991 im Bereich Kundenservice, Kundenberatung sowie Kreditsachbearbeitung in Mudau eingesetzt. Im Jahr 1999 wechselte sie in die Abteilung Kreditmanagement nach Buchen.

Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Raiffeisenbank Reilingen begann Claudia Thieme im Februar 1982 ihre Tätigkeit in der Buchhaltung in Buchen. Im November 1982 wechselte sie in den Kundenservice nach Hettingen und Götzingen. Im Jahr 1989 absolvierte Claudia Thieme erfolgreich die nebenberufliche Weiterbildung zum Bankfachwirt (IHK). Aufgrund ihrer Weiterbildung übernahm sie in den Jahren 1989 bis 1995 Verantwortung im Bereich Produktion Kredit in der qualifizierten Sachbearbeitung. Nach ihrer Elternzeit kehrte sie in die qualifizierte Firmenkreditsachbearbeitung zurück und zeichnet sich bis heute für die Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kreditnehmern sowie der Kreditüberwachung verantwortlich.

Karin Fleischer und Rainer Kehl sprachen den Jubilaren Dank und Anerkennung für die langjährige Mitarbeit aus. Sie bezeichneten die Geehrten als Mitarbeiter, die bei Führungskräften und Kollegen, aber auch bei den Kunden Anerkennung und große Wertschätzung erfahren haben. Sie dankten für das überdurchschnittliche Engagement und überreichten die Urkunde der Volksbank Franken mitsamt Präsent sowie die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer.

Im Namen der Städte Buchen und Walldürn gratulierten die Bürgermeister Roland Burger und Markus Günther den Jubilaren. Sie zeigten sich beeindruckt von der Betriebstreue der Mitarbeiter und überreichten im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg. Mareike Beeser als Vertreterin des Betriebsrates überbrachte die Glückwünsche der gesamten Belegschaft, gratulierte zum Jubiläum und überreichte den Jubilaren Geschenke. voba