Kino wird abgebrochen

Buchen. Seit Montag laufen die Abbrucharbeiten am Kinoareal in Buchen. Die Firma Leis wird dort im Auftrag der Firma Hollerbach-Bau zunächst das ehemalige und seit 2010 überwiegend leerstehende Kinogebäude und im Anschluss vier weitere Häuser abbrechen, so die Stadt in einer Mitteilung. Hollerbach-Bau plant, auf der frei werdenden Stelle ein Wohn- und Geschäftshaus zu errichten. Die Abbrucharbeiten werden witterungsabhängig vier bis sechs Wochen dauern und erfolgen in Absprache mit der Stadt Buchen, die für notwendige Absperrungen zuständig ist. Auf Vollsperrungen wird überwiegend verzichtet, mit Einschränkungen im Bereich Hofstraße/Friedrichstraße/Kellereistraße muss aber gerechnet werden. Bild: Stadt Buchen

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1