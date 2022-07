Jugendrotkreuzler bewiesen Können

Walldürn. Der diesjährige Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes im Kreisverband Buchen fand in Walldürn statt. Am Morgen kamen Gruppen aller Altersstufen in Begleitung ihrer Gruppenleitungen und Maskottchen an der Konrad-von-Dürn Realschule zusammen. In fünf Bereichen konnten die Kinder und Jugendlichen sich dann im Laufe des Tages beweisen: Erste Hilfe/Notfalldarstellung, Rotkreuzwissen, Soziales, „Sport, Spiel & Spaß“ und Kreativität.

Auf Notfallsituation vorbereiten

Ein Team aus vier JRKlern durfte eine Notfallsituation mittels eines Mimen und Notfalldarstellenden vorbereiten. Die zwei übrigen Teammitglieder sollten dann Erste Hilfe leisten. Allgemeinwissen und Rot-Kreuz-Geschichte wurde in einem Quiz á la „Wer wird Millionär?“ abgefragt. Hierbei gab es gleich mehrere „Millionen“-Gewinne. Das Einlösen der Joker wurde sehr gut überlegt und zielführend eingesetzt. Außerdem war das Gedächtnis gefragt. Bei einer weiteren Aufgabe mussten sich die Kandidaten aus einem Kofferraum möglichst viele von 40 durcheinander geratenen Gegenständen merken und nach einer Strecke Sackhüpfen zu Papier bringen. Bei einer Fiaccolata war das Ziel, sich so viele Fackeln wie möglich zu erspielen.

Kreativität war beim Einüben eines Cup-Songs gefragt. Hier wurde rhythmisch zur Musik mit Bechern eine Choreographie einstudiert und präsentiert.

Um die Mittagszeit wurde in der Aula der Nibelungen-Halle gemeinsam gegessen, um auch für den Nachmittag und Endspurt des Wettbewerbes gut gestärkt zu sein. Die Betreuungsgruppe vom Ortsverein Walldürn kümmerte sich um die sehr gute Verpflegung, bei der die Kinder gerne zugriffen.

Sieger gekürt

Unter großem Applaus fand zum Abschluss die Siegerehrung statt. Die Gruppen aus Höpfingen konnten sich in den Stufen 1 (10 bis 12 Jahre) und Stufe 3 (17 bis 27 Jahre) für den diesjährigen Landeswettbewerb qualifizieren. In der Stufe 2 (13 bis 16 Jahre) gewann die Gruppe aus Walldürn.

Wettbewerb im Taubertal

Somit steht für diese JRKler als nächstes der Landesentscheid in Tauberbischofsheim auf dem Programm. Bei den Wettbewerben können auch Gruppen aus Schulsanitätsdiensten teilnehmen.

Für nächstes Jahr haben sich schon einige angekündigt, worüber sich das DRK sehr freut. Der DRK Kreisverband Buchen e.V. und insbesonders Kreisverbandspräsident Roland Burger gratuliert allen Teilnehmenden und dankt den Organisatoren, Schiedsrichtern, Gruppenleitungen sowie der Stadt Walldürn und der Konrad-von-Dürn Realschule für ihr Engagement.