Gut gelaunte Narrenschar zog durch Götzingen

Götzingen. Der gelungene „Jägerball im Dschungel“ am Samstag in der voll besetzten und mottogerecht sehr ansprechend dekorierten Festhalle, mit sehr attraktiven und mitreißenden Tanzeinlagen sowie stimmungsvoller närrischer musikalischer Unterhaltung, bescherte den Besuchern eine tolle Atmosphäre bei begeisternder und leider so lange vermisster uriger Faschenoachtsch-Stimmung. Der Ball erwies sich als perfekte Einstimmung in die tollen Tage in Herzkerschehausen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag schloss sich dem ein beeindruckender Gänschmarsch an, zu dessen Start sich eine stattliche Narrenschar am Dorfplatz eingefunden hatte. Nach dem klangvollen musikalischen Auftakt durch die Musikkapelle Götzingen entwickelte sich direkte eine fröhliche und stimmungsvolle Atmosphäre, die selbst ein kurzer Regenguss nicht trüben konnte.

Angeführt durch die Musikkapelle zog die gut gelaunte und farbenfrohe kostümierte Schar durch das Narrendorf. Und wie üblich wurden dabei natürlich auch einige aktuelle Themen „aufs Korn“ genommen. Da verwies ein Bäcker mit Mini-Brezel-Ständer auf das Problem der steigenden Preise, auch die Mangel-Missstände bei der Bundeswehr und unendliche Story um die Leopard-Lieferungen für Ungarn wurden glossiert.

Mehr zum Thema An diesem Samstag „Getzemer Narre“ läuten Finalrunde ein Mehr erfahren Kinder-Fastnachtsparty Gute Laune bei Narrenjugend Mehr erfahren Im Sportheim „Ecke-Narren“ waren aktiv Mehr erfahren

Behinderungen durch Klebe-Aktionen der „letzten Generation“ wurden ebenso angeprangert wie zu extremer Beschnitt an Straßenrändern als „Graue Mauer statt Flower“ beklagt wurde. Für die kleinsten Narren warteten „Getzemer Narren-Kids“ mit einer Schokokuss-Schleuder auf und für den leider verzögerten Dorfladen wurde ein „Bauchladen“ als Alternative angeboten.

Jedenfalls hatten sowohl Teilnehmer als auch die Zuschauer ihre Freude am Gänschmarsch, der beim und im TSV-Sportheim in einer fröhlichen Faschenoachtsch-Party ausklang. jm