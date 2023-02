„Getzemer Narre“ läuten Finalrunde ein

Götzingen. Die „Getzemer Narre“ läuten an diesem Samstag die Finalrunde der „Herzkerschehausener“ Kampagne 2023 ein – mit dem traditionellen Jägerball des Musikvereins in der Festhalle unter dem Motto „Im Dschungel“. Neben musikalischer Unterhaltung warten verschiedene Tanzdarbietungen sowie kulinarische Überraschungen auf die Besucher. Beginn ist um 19.61 Uhr, Einlass ab 19.31 Uhr. Ab 23.11 Uhr wird zudem „Der Odenwald DJ“ auflegen.

Mit dem „Gänschmarsch“ am Sonntag verlegt sich das närrische Treiben auf die Dorfstraßen. Start ist um 14.11 Uhr vom Dorfplatz aus. Auf neuer Route wird sich der Gaudiwurm mit dem Ziel „TSV-Sportheim“ durchs Narrendorf schlängeln, um dort in eine närrisch-bunte Faschenoachtsch-Party überzuleiten und fröhlich auszuklingen.

Der Rosenmontagszug – Aufstellung im Klingelweg, Start um 14.11 Uhr – wird wie üblich durch „Herz-kerschehausen“ ziehen und hat den Parkplatz „Getränke Holderbach“ zum Endziel. Dort wird das schon traditionelle Saukopf-Essen angeboten. Auch das Clubheim des Fotoclubs „Blende 8“ lädt nach dem Umzug zum fröhlichen Verweilen ein.

Am Fastnachtsdienstag nimmt die FG „Getzemer Narre“ am Fastnachtsumzug um 14 Uhr in Osterburken teil. Zur Teilnahme im traditionellen „Herzkersche“-Kostüm sind alle Getzemer Narre willkommen (Anfahrt in Fahrgemeinschaften oder eigenem Pkw). jm