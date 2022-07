Neu im BDA-Digitalrat

Lauda-Königshofen. Dr. Gunther Wobser, Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Lauda Dr. Wobser, dem Weltmarktführer für Temperiergeräte und -anlagen, wurde in den Digitalrat der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände berufen. Der Unternehmer, Autor und Dozent verstärkt nun den 20-köpfigen Rat, bestehend aus Vordenkern aus Familienunternehmen, Konzernen, der Tech-Branche, Start-ups und Wissenschaft. Vorsitzende sind die ehemalige Vorständin von Siemens, Janina Kugel, und die Vorstandsvorsitzende der Warema Renkhoff SE, Angelique Renkhoff-Mücke. Weitere prominente Mitglieder sind der Digitalpionier Christoph Bornschein, der Bestseller-Autor Christoph Keese und der Industrie 4.0-Vordenker Professor Dr. Wolfgang Wahlster.

Die digitale Transformation der Arbeitswelt zieht sich durch alle Branchen und stellt völlig neue Fragen und Ansprüche an die Gesellschaft, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der Fokus des neuen Ratsmitgliedes liegt darauf, sein Wissen über Innovation weiterzugeben, Impulse in die Gesellschaft und Unternehmerwelt hineinzugeben und wirksame Handlungsempfehlungen für Politik und Wirtschaft aus der Sicht des Mittelstands zu erarbeiten. Besonders interessiert ist er am fachlichen Austausch in der vertrauensvollen Runde. Dabei geht es dem BDA-Digitalrat stets darum, Verantwortungsträger aus Wirtschaft und Gesellschaft zu ermutigen und zu befähigen, den Wandel gestaltend und aktiv zu begleiten.

„Die Berufung ist für mich eine große Ehre und Anerkennung. Herausforderungen, denen sich ein modernes Unternehmen unserer Zeit stellen muss, bedingen die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen sowie innovativer Technologien und Strategien“, sagt Dr. Gunther Wobser. „Agilität, Flexibilität, moderne Führung und Ambidextrie - effizient und flexibel unser Kerngeschäft konsequent auszubauen und gleichzeitig Innovationen und Chancen für die Zukunft systematisch zu nutzen - ist Notwendigkeit, um das eigene Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.“

Diese eigenen Erfahrungen möchte der erfolgreiche Unternehmer in Berlin einbringen, um die Herausforderungen auf wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Ebene gemeinsam zu meistern und die Lösungen der Problemstellungen der digitalen Transformation voranzutreiben.