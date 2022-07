Wo das lebenslange Lernen weitergeht

Bad Mergentheim. 73 Schüler der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim absolvierten im Mai ihre schriftliche Abschlussprüfung in den Abteilungen Metalltechnik, Elektrotechnik, Nahrung und Körperpflege. Mit zahlreichen Belobigungen und bepreisten Auszeichnungen wurden sie nun geehrt.

In einem feierlichen Rahmen verabschiedete sich die Gewerbliche Schule Bad Mergentheim von ihren Absolventen. Schulleiter Peter Wöhrle würdigte in seiner Rede die Schüler als junge Menschen, die feststellen konnten, dass Lernen kein Zuschauersport ist. „Jeder von Ihnen hat individuell aktiv gehandelt und bewusst gelernt: Sei es im Hinblick auf die fachliche Kompetenz, die Persönlichkeit, Methodenkompetenz, Medienkompetenz oder die soziale Kompetenz.“

Alle diese Entwicklungen würden die Absolventen in zukünftigen Herausforderungen weitertragen. Wenngleich die Pandemie in den Ausbildungsjahren große Herausforderungen mit sich brachte, namentlich das Fernlernen oder unterrichtliche Hürden wie Abstandsregeln und Maskenpflicht, so konnten die Schüler dennoch ohne Bonus oder Sonderregelungen ihre Prüfungen meistern. Dies erfülle Schüler wie Lehrer gleichermaßen mit großem Stolz.

Enge Zusammenarbeit

Besonders lobenswert war in den Jahren der Pandemie laut Wöhrle die enge Zusammenarbeit mit den betrieblichen Partnern im dualen System, welche diese neuen Wege der Bildung stark unterstützten, indem sie den Auszubildenden den Zugang zum Unterricht in der Firma beziehungsweise Betrieb ermöglichten oder aber im anderen Falle eine entsprechende Freistellung gewährten, sodass die Schüler von zuhause aus teilnahmen. Es zeigte sich somit, dass dieser Jahrgang mit zusätzlichen Herausforderungen zur eigentlichen Prüfungsleistung erfolgreich zurechtkam und dies unter anderem durch die profunde Zusammenarbeit von Schule und Betrieb gelingen konnte.

Gesamtdurchschnitt: 1,8

Aufgrund bemerkenswerter Leistungen wurde 36 Schülern ein Preis und acht Schülern eine Belobigung unwiderruflich in ihre Identität eingeschrieben, somit mehr als der Hälfte der Teilnehmer. Der Gesamtdurchschnitt aller Geprüften lag bei hervorragenden 1,8.