Entspanntes Bummeln durch Buchener Innenstadt

Buchen. Schützenmarkt, verkaufsoffener Sonntag, 25 Grad im Schatten: Wer kann da schon zu Hause bleiben? Demgemäß herrschte gestern Nachmittag ein munteres Treiben in der Buchener Innenstadt. Nach der langen Corona-Pause drängte es die Menschen hinaus, endlich wieder ein Fest mit Begegnung. Viele Menschen bummelten durch die Fußgängerzone und machten an den Ständen halt oder informierten sich über das Angebot der Fachgeschäfte.

In der Kellereistraße malte Claudia Götz im Auftrag der Aktivgemeinschaft Kindern Tattoos auf die Arme, wie hier dem fünfjährigen Luka. Außerdem bot die Naturwerkstatt Klohe ihre Waren an.

Betrieb an der Eisdiele

Hochkonjunktur herrschte an den Eisdielen in der Innenstadt. Weil in diesem Jahr der verkaufsoffene Sonntag im Rahmen des Goldenen Mai ausgefallen war, lockt der Schützenmarkt in diesem Jahr auch nächste Woche wieder mit einem verkaufsoffenen Sonntag – hoffentlich bei vergleichbarem Wetter. mb