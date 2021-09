Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Am Samstag - Traditionsveranstaltung wurde zum 192. Mal eröffnet / Vertraute Gesichter, viele langjährige Marktbeschicker – und doch war einiges anders als sonst Buchen: „Schützenmarkt light” mit Festzug eröffnet

Ohne Abordnungen der Vereine und ohne Fassanstich begann am Samstag das traditionsreiche Fest in Buchen – in diesem Jahr unter dem Motto „Schützenmarkt light“.