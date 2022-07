Ehrungen im Mittelpunkt

Waldhausen. Inzwischen schon zur Tradition geworden, fand auch diese Generalversammlung vor dem Sportheim des SV Rot-Weiß Waldhausen im Freien statt. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Regina Reimold-Fischer trug Anni Koller den Jahresrückblick in Reimform vor – sehr detailliert, gespickt mit allen runden Geburtstagen und den Veranstaltungen.

Schriftführerin Rosemarie Endl gab in einer kurzen Zusammenfassung einen Einblick in die abgehaltenen Sitzungen. Pandemiebedingt fiel dieser Bericht sehr kurz aus. Der Technische Leiter Kurt Lindenmaier berichtete über die Schwimmkurse. Folgende Abzeichen wurden abgelegt: 14 mal Seepferdchen, zweimal Pirat, zweimal Deutsches Schwimmabzeichen Bronze und einmal Deutsches Schwimmabzeichen Silber. Anschließend wurde der Kassenstand von Rolf Kaufmann vorgetragen. Kassenprüfer Alexander Leix lobte die Finanzführung und überbrachte anschließend in seiner Funktion als Ortsvorsteher Grüße von der Stadtverwaltung und betonte, wie wichtig es sei, dass das Vereinsleben in Waldhausen gut aufgestellt sei. Im Anschluss gab es viele Ehrungen. Ehrungen erfolgten für zehn Jahre Mitgliedschaft (Lotta Kieser), für 25 Jahre (Bettina und Manfred Fankhauser, Sabine Haber, Pia Leide), für 40 Jahre (Rolf Kaufman). Eine stattliche Anzahl wurde für 50 Jahre ununterbrochene Mitgliedschaft ausgezeichnet: Klara Henn, Adolf Kapaun, Winfried Leide, Christa und Markus Nawotka und Margit Schölch. woli/rf