Gute Leistungen von Sportkarate Walldürn

I. n Eppingen fand der erste Regio-Cup des Karateverband Baden-Württemberg (KVBW) in diesem Jahr statt. 177 Talente aus 29 Vereinen in verschiedenen Bundesländern kämpften um Punkte und Platzierungen. Das Leistungsniveau war nach Aussage der Organisatoren bemerkenswert hoch. Auch acht Nachwuchssportler von Sportkarate Walldürn nahmen an diesem ersten Sportevent teil. Die Ergebnisse im Einzelnen: Jeweils einen 1. Platz belegten Alisa Rehberg im Kumite-Einzel bei den Mädchen Schülerinnen B sowie Moritz Paar im Kumite-Einzel Jungen Schüler A. Jeweils den 2. Platz belegen konnten Pia Koch im Kumite-Einzel Mädchen Schülerinnen B und Katharina Dopar im Kumite Einzel Mädchen Schülerinnen A.Jeweils den 3. Platz belegten Helena Bell im Kumite-Einzel Mädchen Schülerinnen A und Dennis Haan im Kumite-Einzel Jungen Schüler A. Unser Bild zeigt die erfolgreichen Walldürner Nachwuchs-Sportkaratekas mit der Teamleiterin Leistung-Kumite, Rebecca Niggl (4.Dan) und den beiden Betreuerinnen Ula Duschek und Hannah Humyn. Bild: Stieglmeier

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1