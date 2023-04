Es wird spannend beim Sportkreisball

Nach der durch die Pandemie bedingten Pause, veranstaltet der Sportkreis Mergentheim am Samstag, 13. Mai, den achten Sportkreisball in der Erlenbachhalle in Igersheim.

Feste Größe

Schon in der Vergangenheit hat dieses außergewöhnliche und beliebte Event die Besucher begeistert. Es hat sich längst als feste Größe, als sportliches und gesellschaftliches Ereignis des Sportkreises Mergentheim, im Veranstaltungsgeschehen der Region etabliert.

Im Mittelpunkt des Balles stehen selbstredend auch dieses Mal die Wahlen der Sportlerin, des Sportlers und der Mannschaft des Jahres, sowie dem Ehrenamt des Jahres. Selbstverständlich ist der Ball nicht nur für Sportler, Funktionäre und Ehrenamtliche gedacht. Auch alle anderen Personen die Spaß und Freude am Tanz haben und die angenehme Ball-Atmosphäre genießen möchten, sind als Gäste natürlich willkommen. Musikalisch begleitet wird der Abend von der Band „Vanilla Sky“.

Selbstverständlich wird der Sportkreisball traditionell von sportlichen Darbietungen der Spitzenklasse umrahmt. Wie bei den letzten Sportkreisbällen werden auch in diesem Jahr die Gäste durch ein eingespielte Team mit leckeren kalten und warmen Speisen und einer ausgesuchten Getränkekarte verwöhnt – der Skiclub Elpersheim wird sich um das Wohl der Gäste kümmern.

Karten für den Sportkreisball in der Erlenbachhalle Igersheim am 13. Mai um 19 Uhr (Saalöffnung 18.30 Uhr), bei dem natürlich auch alle nicht sport-involvierten Personen willkommen sind, können bei der Geschäftsstelle des Sportkreises Mergentheim telefonisch (07931/479626), per E-Mail (sportkreis-mgh@gmx.de) oder auf dem Postweg (Sportkreis Mergentheim, Wachbacher Straße 52, 97980 Bad Mergentheim) bestellt und erworben werden.

Wahlen der einzelnen Kategorien: Die vorgeschlagenen Sportler werden per Stimmzettel gewählt, die dann an die Geschäftsstellen der Fränkischen Nachrichten und des Sportkreises Mergentheim ausgefüllt zurückgeschickt, beziehungsweise bei den Hauptgeschäftsstellen der Volksbank Main-Tauber abgegeben werden. Die Ehrung der jeweils ersten drei Plätze der ausgewählten Sportlerinnen, Sportler, Mannschaften und dem Ehrenamt erfolgt dann beim Sportkreisball. habe