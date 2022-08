Den Wissensdurst junger „Studierender“ gestillt

Buchen/Mosbach. An den ersten beiden Ferientagen freiwillig lernen? Für mehr als 120 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren war das keine Frage: Sie kamen zu den beiden Vorlesungstagen der „Kinderhochschule Medizin“ in Buchen und Mosbach. Nach pandemiebedingtem Ausfall 2020 und zwei Onlinevorlesungstagen 2021 freute sich Privatdozent Dr. Harald Genzwürker, Ärztlicher Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken und Organisator der Kinderhochschule, zahlreiche junge „Studierende“ zu dürfen.

Den Auftakt machte Genzwürker als Chefarzt der Anästhesie selbst und erklärte in seinem Vortrag „Wie macht der Narkosearzt, dass man schläft?“ die Abläufe rund um einen operativen Eingriff aus Sicht seines Fachgebietes.

„Kampf den Keimen“

Bereits in der Pause trafen die jungen Studierenden auf die Referentinnen des nächsten Vortrags, Tanja Hautzinger als Hygienefachkraft der Neckar-Odenwald-Kliniken und ihre in Ausbildung befindliche Kollegin Carolin Wendel. Das Thema „Kampf den Keimen“ wurde unmittelbar vor den Toiletten ganz praktisch mit Tipps zum richtigen Händewaschen eingeführt. Mit einer speziellen Creme und Schwarzlicht-Boxen konnte überprüft werden, ob tatsächlich alle Bereiche der Hände mit genügend Wasser und Seife in Kontakt kamen. Beim Vortrag unterstützte dann auch noch ein Video aus der „Sendung mit der Maus“ dabei, die Wichtigkeit des richtigen Händewaschens besser zu verstehen. Natürlich spielten bei diesem Vortrag auch Hygieneschutzmaßnahmen wie Schutzmasken eine Rolle. Auch Schutzimpfungen wurden thematisiert.

„Wie wächst das Baby im Bauch?“

Am zweiten Tag begannen die Vorlesungen ebenfalls mit einem sehr kleinen Wesen: etwa 0,2 Millimeter groß ist die Eizelle, die sich zu Beginn der Schwangerschaft in der Gebärmutter einnistet, wusste Dr. Winfried Munz, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Buchen und Mosbach, zu berichten.

Sein Thema „Wie wächst das Baby im Bauch?“ stellte er anschaulich mit zahlreichen Bildern dar, in welchen die Entwicklung eines kleinen Wesens über neun Monate nachvollzogen werden konnte. Allerdings blieb es nicht beim Vortrag, sondern die Kinder konnten gemeinsam mit dem engagierten Geburtshelfer sogar einen Blick auf ein echtes Baby werfen. Dazu war ein Ultraschallgerät bereitgestellt worden.

Tihana Matoric, Mitarbeiterin der Neckar-Odenwald-Kliniken, gewährte den Studierenden in der 20. Schwangerschaftswoche einen Blick in ihren Babybauch. Die Ultraschallbilder waren auf der großen Leinwand zu sehen.

Die erkennbaren Bewegungen des kleinen Wesens sorgten dabei für viele große Augen – ein ganz besonderer Moment bei der Kinderhochschule Medizin. Wie es mit dem Wachstum weitergeht, erklärte Dr. Bernd Gritzbach, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie oder „Knochen-Doc“ in seinem Vortrag. „Vom Baby zum Erwachsenen“ durchläuft der Körper viele Veränderungen.

Aus wenigen Knochenkernen und Knorpeln entwickeln sich die Knochen, wie er an Röntgenbildern und einem mitgebrachten Skelett veranschaulichte. Natürlich durften Tipps für eine gesunde Ernährung zur Abrundung des Knochenwachstums nicht fehlen.

„Das Interesse und die Begeisterungsfähigkeit sowie die tollen Fragen unserer Nachwuchsstudierenden sind jedes Jahr großartig“, zog Genzwürker ein Resümee der zehnten Kinderhochschule Medizin.

Die Termine für 2023 stehen bereits fest: an den ersten beiden Ferientagen, also am 27. und 28. Juli, laden die Mediziner der Neckar-Odenwald-Kliniken wieder in die Stadthalle Buchen und ins Ärztehaus Mosbach ein.

600-Euro-Spende

Die Eintrittsgelder oder vielmehr Spendenbeiträge kommen in vollem Umfang dem Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis zugute, der sich über eine Spende von 500 Euro freuen konnte. Der Betrag konnte durch Spenden einiger Eltern sogar noch auf 600 Euro erhöht werden.