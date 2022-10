„Cantamus“ überzeugt Jury mit überdurchschnittlichen Leistungen

Buchen. Der Gemischte Chor „Cantamus“ vom MGV „Liederkranz“ Buchen hat am Wochenende beim Badischen Chorwettbewerb im Bürgerzentrum in Bruchsal bereits zum fünften Mal den Titel „Konzertchor“ ersungen. Er darf diesen Titel nun vier Jahre lang tragen, bis zum nächsten Chorwettbewerb. Unter der Leitung von Michael Wüst überzeugten die Sänger die vierköpfige Fachjury, die dem Ensemble „überdurchschnittliche Leistungen“ bescheinigte.

Pflicht- und Wahlstück

Die Männer und Frauen von „Cantamus“ präsentierten dem Publikum und den Juroren das Pflichtstück „Der bucklichte Fiedler“ von Johannes Brahms sowie die Wahlstücke „Ave Maria“ von Tomas Luis de Victoria, „Der Mond ist aufgegangen“ in einem Arrangement von Michael Wüst und „Sur le pont d’Avignon“ in einem Arrangement von Heinz Lemmermann.

20 Chöre stellten sich vor

Am Badischen Chorwettbewerb hatten sich insgesamt 20 Chöre in verschiedenen Kategorien dem Urteil der Jury gestellt. Neben traditionellen Männer-, Frauen- und Gemischten Chören, die a-cappella, also ohne Instrumentalbegleitung auftraten, nahmen auch Jazz-, ePop- oder Gospelchöre mit und ohne Begleitinstrumente teil. Außerdem stellten sich auch Jugendchöre dem Wettbewerb. Für die Chorsänger des „Cantamus“ geht die Probearbeit auch nach dem Wettbewerb weiter.

So bereitet man sich auf das traditionelle Adventssingen vor. Dieses findet voraussichtlich am Samstag, 3. Dezember, 18 Uhr, in der Stadtkirche „St. Oswald“ statt. mb