Verdiente Mitglieder geehrt

Oberlauda. Corona mit mehreren Lockdowns hat auch beim Männergesangverein (MGV) Eintracht Oberlauda ein normales Vereinsleben verhindert, unabhängig von den aktuellen Personalproblemen. Dass das Vereinsleben aber funktioniert hat, konnten die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung im Pfarrsaal erfahren.

Was sich seit der letzten Versammlung mit einem durch den plötzlichen Tod des langjährigen Vorsitzenden Raimund Holler veränderten Vorstand beim Gesangverein getan hatte, berichtete Schriftführer Sascha Renk.

Vertreten war der Gesangverein auf der Jahreshauptversammlung des Sängerbundes Badisch-Franken in Grünsfeld und mitgewirkt hat er an der Veranstaltungsreihe „Sommer in Oberlauda“ mit einer Gedenkfeier am 15. Juli auf dem Friedhof. Hier konnte der Chor auch wieder erstmals singen. Auch wenn unter den gegebenen Umständen nur schwer ein Vereinsleben möglich war, Termine mussten trotzdem eingehalten werden, so der Vorsitzende Reinhard Haas danach. Dazu gehörten auch mehrere interne Geburtstage und Jubiläen. Im Dezember wurde ein Wortgottesdienst für Raimund Holler mitgestaltet. Als großes Ziel benannte er das Jahr 2026, dann will Verein seinen 150. Geburtstag feiern.

Zwar fehlen durch Corona bedingt Einnahmen, aber aus dem gleichen Grund entsprechende Ausgaben, so der Schatzmeister Jürgen Faul. Der Kassenprüfer Walter Seewald bestätigte ihm und damit der Versammlung gegenüber eine einwandfreie und korrekte Kassenführung. Chorleiter Anton Eder betonte in seinem Rückblick, dass Singen, auch in schwierigen Zeiten, zumindest individuell immer hilfreich sei. Die wenigen Proben waren für ihn in Ordnung und ein Gewinn für den Chor. Der Zusammenhalt und die positive Grundstimmung sind für ihn weiterhin vorbildlich.

Vorstand entlastet

Einer Entlastung des gesamten Vorstands stand somit nichts mehr im Wege. Verbunden mit einem Dank an alle Verantwortlichen für ihr Engagement in schwierigen Zeiten wurde sie von Erhard Stephan beantragt und einstimmig erteilt.

Einige langjährige und verdiente Mitglieder wurden für ihre Treue zum Verein geehrt. Vereinsintern trafen dies für 30 Jahre aktiv auf Sascha Renk (seit 1992 Fähnerich, seit 1999 stellvertretender Vorsitzender und seit 2003 Schriftführer) und John Renk zu. 50 Jahre passiv, davon aber auch 20 Jahre aktiv, ist Andreas Holler dabei. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Auf 60 Jahre passiv blicken Günter Walzer (bis 1994 aktiv) und Horst Groß (aktuell auch Kassenprüfer) zurück.

Die Verbandsehrungen (Badischer Chorverband und Deutscher Chorverband) für 60 Jahre aktiv (Jürgen Faul) und 70 Jahre aktiv (Anton Eder) blieben dem SBF-Präs

identen Wolfgang Runge vorbehalten. „Ehre, wem Ehre gebührt“, so Runge in seiner Laudatio und wer so lange seine Freizeit einem Gesangverein zur Verfügung stellt, der ist ehrwürdig und hat das auch verdient“. Zu den Ehrenurkunden und Anstecknadeln mit den jeweiligen eingravierten Zahlen gab es auch noch vom Männergesangverein Urkunden (für Jürgen Faul unter anderem für seine 35j-ährige Tätigkeit als Schatzmeister) sowie Weinpräsente für alle Geehrten.

Anträge waren keine eingegangen und somit konnte sich Reinhard Haas auch gleich den nächsten Terminen widmen, die alle im Pfarrsaal stattfinden. Am 14. Oktober (19 Uhr) beginnen wieder die Proben. Am 25. November (18 Uhr) trifft sich der gesamte Vorstand, anschließend Probe und für den 9. Dezember ist eine kleine Weihnachtsfeier für alle Mitglieder und die Witwen der verstorbenen Sänger geplant. erha