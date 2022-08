Buchen: „Vollgas“ in der Fußgängerzone

Fahrradfahren in der Fußgängerzone – irgendwie war das früher etwas für kecke Lausbuben. Bloß nicht erwischen lassen! In Buchen, so scheint es, ist es mittlerweile fast schon eine Selbstverständlichkeit, mit dem Zweirad durch die Marktstraße zu düsen. Und zwar nicht nur von einigen Lausbuben. Bürger und Touristen „aller Altersklassen“ steigen nicht mehr ab, so wie es eigentlich geboten wäre

...