Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Pro & Kontra Sollte Schritttempo in der Buchener Fußgängerzone erlaubt sein?

In der Straßenverkehrsordnung ist klar geregelt, dass Fahrradfahrer in der Fußgängerzone absteigen müssen. In der Buchener Marktstraße interessiert diese Vorschrift kaum mehr. Deshalb stellt sich die Frage: Sollten Zweiräder in der Fußgängerzone Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen?